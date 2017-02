Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

All’indomani delle ultime notizie su riunione della Direzione del centrosinistra e nuovo incontro tenutosi tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e ulteriori prossime novità per le pensioni su cui rimettersi a lavoro in un momento successivo, la prossima settimana si preannuncia decisamente importante innanzitutto perché prenderà il via in Aula il confronto ufficiale tra i vari schieramenti politici sul sistema di voto e sarà la migliore occasione per capire le intenzioni della politica, se andare cioè ad elezioni politiche subito, se ci sarà volontà generale e comune di modifica dello stesso sistema di voto, se si riuscirà a definire una convergenza per riuscire ad avere una vera e propria maggioranza perché se non si riuscisse a definire un sistema in grado di proporre una maggioranza forte, vi sarebbe il rischio di ingovernabilità, per cui anche elezioni anticipate sarebbero inutili.

I primi appuntamenti della settimana del centrosinistra: importanza e impatto su novità per le pensioni

Sempre ad inizio settimana, stando a quanto riportano le ultime notizie, dovrebbe essere comunicata la decisione di quando si terranno Congresso e primarie del centrosinistra e anche in questo caso si tratta di appuntamenti importati, perché se le primarie si faranno, come si dice in questi giorni, effettivamente ad aprile, potrebbe aprirsi davvero la possibilità di elezioni a giugno. In caso di rinvio delle primarie, invece, il voto slitterebbe a settembre. Inoltre, con il Congresso si dovrebbe anche capire se le primarie saranno allargate a tutto il centrosinistra o interesseranno esclusivamente l’attuale maggioranza. E’ possibile, però, che venga rilanciata l’ipotesi di elezioni a fine legislatura, cioè nel 2018, anche se andare ad elezioni politiche, come già spiegato, potrebbe comportare diversi vantaggi, soprattutto per quanto riguarda il rilancio di importanti novità per le pensioni. Ma non solo le elezioni subito sarebbero positive.

Situazione interna del centrosinistra, prospettive e conseguenze per le novità per le pensioni

Nonostante la situazione interna del centrosinistra sia decisamente difficile e vi siano diversi scontri e tensioni, elezioni subito, scissione, elezione del nuovo segretario sarebbero appuntamenti che potrebbero rivelarsi decisamente positivi per le novità per le pensioni, soprattutto considerando i candidati, come il governatore della Puglia e l’attuale ministro della Giustizia, che da sempre aprono alla necessità di introduzione di novità per le pensioni, collegate al rilancio del lavoro, ma anche alla necessità di introduzione di misure di sostegno, particolarmente attenti alla questione sociale e all’urgenza di rispondere ai bisogni reali della gente.

E questa linea guida trova conferma nel fatto che lo stesso governatore della Puglia, nella sua regione, lo scorso anno, ha avviato già una forma di assegno universale per i meno abbienti. E nel caso di una scissione, in vista di elezioni subito, ogni forza del centrosinistra, come del resto ogni altro schieramento politico, certamente rilancerà sulle novità per le pensioni tanto care ai cittadini. Tra esponenti del centrosinistra che si preparano a costituire forze alternative a quella dell’ex premier e altri schieramenti politici, regna unanime l’intenzione di rilanciare su:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; modifiche del meccanismo attuale legato alle speranze di vita; introduzione dell’assegno universale.

Altri appuntamenti importanti della prossima settimana e conseguenze eventuali su novità per le pensioni

Tra gli altri importanti appuntamenti in programma per la settimana, come riportato dalle ultime notizie:

la ripresa conclusiva, o quasi, in Aula delle discussioni sulla definizione del nuovo statuto per i liberi professionisti con partita iva e sarà anche questa una nuova occasione per capire se ci saranno eventuali novità per le pensioni anche in questo senso; il voto per le deleghe di un avvio di assegno universale, già annunciato dal ministro delle politiche agricole, destinato al sostegno dei meno abbienti e che potrebbe preannunciare, appunto, quell’assegno universale che tutti vorrebbero e che ora potrebbe arrivare, in questa prima forma, ben inserito in un progetto di lavoro volto a conquistare consensi; la decisione di mercoledì sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. In quel giorno, infatti, si terrà la nuova riunione tra forze sociali, tecnici e Dicastero dedicato per la definizione degli atti ufficiali su funzionamento di mini pensioni con oneri e senza oneri e quota 41, anche se molto probabilmente, considerando i tempi stretti, saranno incompleti.

E’ possibile, infatti, che, secondo le ultime notizie, gli atti non conterranno tutto quello che dovrebbero, ma che comunque saranno presentati e attuati, per poi essere completati, diciamo, da successive circolari esecutive che dovrebbero riportare i dettagli mancanti, e tra questi, stando alle ultime notizie, potrebbero esserci anche le attese entità dei tassi di interesse che dovranno essere calcolati sulla mini pensione. Dettaglio fondamentale perché servirà per capire quanto effettivamente sarebbe vantaggioso anticipare la pensione solo di qualche anno a fronte di una decurtazione sulla pensione finale che al momento è solo indicativa (tra il 4,5% e il 4,7%) e che solo i tassi di interesse ufficiali potranno effettivamente definire.