Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 con il metodo dei taxisti

Le vicende di questi ultimi giorni sulla protesta dei taxisti, e soprattutto la sua conclusione, hanno messo in evidenza una nuova deformazione paradossale del nostro Paese: il successo delle proteste violente. Il metodo aggressivo e violento usato dai tassisti per la loro protesta di questi giorni ha portato l'esecutivo ad ascoltare le loro richieste, anche se al momento non è stata data risposta ufficiale. Ma si tratta di ultime notizie che hanno dimostrato, e non è la prima volta, che il metodo aggressivo ha vinto ancora e che probabilmente questa sembra essere l’unica strada nel nostro Paese per ottenere qualcosa. Tutto il contrario di quanto avvenuto in questi mesi, e anni, per quanto riguarda le continue richieste per novità per le pensioni mai soddisfatte.

Richieste di novità per le pensioni con metodi non aggressivi e violenti

Nel corso dei mesi, infatti, per chiedere novità per le pensioni sono sempre stati utilizzati, da parte di forze sociali, cittadini stessi, associazioni, Gruppi online, e stessi esponenti di alcune forze politiche, metodi moderati, tra richieste di confronti e discussioni, petizioni, assemblee. Si tratta, come del resto attiene ad un Paese civile, di un metodo che assolutamente non deve essere cambiato, perché è quello di un popolo democratico che ha la libertà di esprimere richieste e cambiamenti in maniera civile, ma svela come il modo con cui in Italia si da ascolto alle persone sia solo quello aggressivo e violento. Tuttavia per avere risposte ed essere ascoltati non dovrebbe essere per forza necessaria la protesta violenta. Ciò che però accade in Italia dimostra, al contrario, che questa è l’unica strada per avere qualcosa e, dunque, ancora una volta, in questa situazione, è chiaro come i problemi siano della politica.

Ed è per questo che online sui social, in questi ultimi giorni, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, tutti coloro che da tempo lottano per le novità per le pensioni si stanno chiedendo se non sia arrivato il momento di passare alla maniere ‘forti’ e protestare violentemente per le novità per le pensioni esattamente come fatto dai taxisti. Tuttavia, c’è anche chi ha sottolineato come, è vero che così facendo i taxisti sono stati ascoltati, ma è anche vero che dall’esecutivo, che ha preso solo tempo, non hanno ricevuto alcuna risposta certa. E’, dunque, probabile che per mettere fine a manifestazioni violente l’esecutivo abbia aperto all’ascolto ma che, esattamente come da tempo sta facendo per le novità per le pensioni, continuerà a temporeggiare sulle risposte alle richieste avanzate dai taxisti.

Cresce la necessità di novità per le pensioni ma ancora nulla dall’esecutivo

Il vero problema, come al solito, è che argomenti fondamentali per la vita di tutti gli italiani, e per il sistema produttivo, come le stesse novità per le pensioni, continuano a non essere presi in considerazione, così come le proteste pacifiche, i banchetti, le firme e le petizioni, e le varie riunioni fatte non vengono considerate, mentre, paradossalmente, viene ascoltato e ricevuto chi lancia bombe carta. Sarebbe bene, a questo punto, che si prendesse atto della situazione generale e che i vari schieramenti politici iniziano a dare priorità a misure decisamente più importanti e prioritarie, che non sono investimenti o piani per le imprese, come è stato detto finora dai tecnici dell’Economia, ma quelle misure, partendo dalle novità per le pensioni, che sostengono lo sviluppo e la crescita del tessuto sociale di Italia e che proprio passando dalle novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41, possono essere in grado di rilanciare: