Concorso pubblico Febbraio-Marzo 2017: Ata scuola, Tfa terzo ciclo, Polizia di Stato, Cancellieri, Inps, Agenzia Entrate. Bando, i

Quali sono le novità di questa ultima settimana di Febbraio su bandi e iscrizioni, quando e come inizieranno i concorsi Ata scuola, Tfa terzo ciclo, Polizia di Stato, Cancellieri, Inps, Agenzia Entrate. Quali novità per le date delle prove slittate per il concorso dei Cancellieri?

Concorso pubblico Febbraio-Marzo 2017: Ata scuola

Il bando per il nuovo concorso Ata 2017, che riguarderà 10.801 posti, compresi i 507 per DSGA, Assistente tecnico, collaboratore scolastico e Assistente amministrativo, non è ancora stato ufficialmente pubblicato ma si attende a giorni. Dal momento della pubblicazione ufficiale del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale, si potrà presentare domanda di partecipazione entro 30 giorni da tale data. Il concorso Ata 2017 interesserà non solo bidelli ma anche diverse figure e ruoli così ripartiti:

6949 posti per collaboratore scolastico; 2103 posti per assistente amministrativo; 790 posti per assistente tecnico; 216 posti per DSGA; 87 posti per cuochi; 81 posti per addetto azienda agraria; 49 posti per guardarobiere; 19 posti per infermieri.

Concorso pubblico Febbraio-Marzo 2017: terzo ciclo Tfa

Nessuna novità in questa settimana per quanto riguarda la data di pubblicazione del bando per l’avvio del terzo ciclo del Tfa. La sua pubblicazione dovrebbe comunque avvenire entro la metà del mese di marzo. Ciò che al momento si sa è che il prossimo Tfa potrà essere attivato solo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono già esaurite le graduatorie ad esaurimento.

Concorso pubblico Febbraio-Marzo 2017: Polizia di Stato

Nessuna novità in questa settimana nemmeno per quanto riguarda il bando ufficiale di partecipazione al nuovo concorso della Polizia di Stato 2017. Stando a quanto reso noto in questi ultimissimi giorni, il concorso dovrebbe essere bandito a breve, per cui si attendono novità nei prossimi giorni, massimo nei primi giorni di marzo 2017. Il concorso sarà aperto, per il 50%, anche a civili, diventando un'ottima occasione per tutti coloro che hanno sempre desiderato entrare nelle forze dell'ordine. Complessivamente i posti disponibili per il nuovo Concorso di Polizia 2017 sono 1459 e sono previste tra prove: una scritta, prove fisiche e prove psico-fisici e attitudinali. I requisiti per partecipare al prossimo Concorso per la Polizia di Stato sono:

aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver compiuto il 30esimo anno di età; avere la cittadinanza italiana; avere pieno godimento dei diritti politici; avere il diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; avere idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia; non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati; non avere condanne per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non essere stati destituiti da pubblici uffici, né dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento.

Concorso pubblico Febbraio-Marzo 2017: Cancellieri

Per quanto riguarda il nuovo concorso pubblico per Cancellieri, per titoli ed esami, bandisce 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia-Amministrazione giudiziaria. A causa delle troppe domande di partecipazione al concorso pervenute, sono slittate le date di svolgimento delle prove scritte e le date e le sedi di svolgimento del concorso saranno comunicate, attraverso pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il prossimo 3 marzo 2017.

Concorso pubblico Febbraio-Marzo 2017: Inps

L'Inps ha bandito un nuovo concorso pubblico per ben 900 nuove assunzioni. Al momento, però, non ci sono ancora novità sulla data di pubblicazione ufficiale del bando. Ma, stando alle ultime notizie, potrebbe arrivare per la metà del mese di marzo. Per partecipare al concorso Inps, bisogna avere una laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Ingegneria Gestionale e Informatica, e sono previste due prove scritte e una orale su argomenti che saranno specificati nel bando di concorso. Nello stesso bando saranno riportate le modalità e i termini di presentazione della domanda per partecipare al concorso. Le materie oggetto dell’esame dovrebbero essere:

diritto del lavoro; diritto amministrativo; diritto costituzionale; contabilità pubblica.

Concorso pubblico Febbraio-Marzo 2017: Agenzia delle Entrate

Il bando del nuovo concorso 2017 per l'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere bandito il prossimo mese di giugno, al massimo luglio, e l'approvazione definitiva del decreto Milleproroghe ha stabilito per la fine del 2017 la procedura delle nuove assunzioni alle Entrate. Complessivamente sono 769 i posti banditi, per 740 funzionari e 29 dirigenti, tutti da assumere entro l’anno. Le assunzioni partiranno prima dallo scorrimento delle graduatorie, poi saranno indetti i concorsi per coprire le rimanenti posizioni libere di funzionari e dirigenti. Per partecipare al nuovo concorso dell’Agenzia delle Entrate bisogna avere la laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze politiche e saranno previste prove scritte e orali, e un successivo tirocinio di 6 mesi.