Dichiarazione Iva 2017: novità della settimana

Questa appena trascorsa è stata una settimana molto turbolenta dal punto di vista fiscale. E la ragione principale è stata la mancata proroga della dichiarazione Iva 2017. Nonostante la richiesta sia stata per giorni e giorni sul tavolo del confronto tra Agenzia delle entrate, Tesoro e commercialisti, nulla è stata fatto Né in sede di Milleproroghe e né di Consigli dei ministri. Tenendo adesso presente che non avrebbe molto senso una proroga last minute e considerando che i tempi di trasmissione vanno in scadenza martedì 28 febbraio 2017, gli scenari possibili sono due. La concessione dello slittamento dei tempi con un atto dell'amministrazione finanziaria. O lo stop alle sanzioni nel caso di ritardi in tempi comunque da stabilire.

Dichiarazione Iva e le novità fiscali definitive con il Milleproroghe

Se c'è allora un provvedimento che è venuto a mancare con il Milleproroghe ormai approvato è proprio la proroga della dichiarazione Iva 2017 Ma come vedremo, la stessa dichiarazione Iva è stato oggetto di cambiamenti, ma dal 2018 in poi. In sintesi: