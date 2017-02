Rinnovo contratti statali e dipendenti pubblici: le novità della settimana

Questa appena trascorsa è stata una settimana di importanti novità per i dipendenti pubblici. Di importante c'è che parte dei provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri dello scorso giovedì rappresentano il passaggio preliminare alla ripresa del confronto sul rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, adesso ancorata all'accordo di massima di fine novembre tra maggioranza e forze sociali. Le principali novità per gli statali, in attesa dell'aumento dello stipendio sono:

Cittadini contribuiscono a valutazione False attestazioni o certificazioni Licenziamenti disciplinari Mobilità entro 50 km Premi e bonus di eccellenza Salario accessorio Stop a precariato Turn over su fabbisogni reali

Le novità per i dipendenti pubblici

Il grado di soddisfazione dei cittadini e degli utenti degli uffici pubblici viene preso in considerazione dalle amministrazioni che ne tengono conto ai fini della valutazione della performance. Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. Si allarga la casistica dei licenziamenti disciplinari. Possono infatti perdere il posto i dipendenti pubblici per gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento.

Possono essere licenziati anche i dirigenti che non procedono con l'azione disciplinare per commissione dolosa o gravemente colposa e quelli che non adempiono ai doveri relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione che è fonte di responsabilità disciplinare. Il licenziamento può scattare anche in caso di reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa e scarso rendimento, insufficiente rendimento rilevato dalla reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell'arco dell'ultimo triennio. I dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.

Ed è previsto il superamento della legge Brunetta sulle cosiddette gabbie ovvero rigide classificazioni per l'assegnazione dei premi di produttività. Viene affidata alla contrattazione collettiva l'individuazione dei criteri e delle risorse. Tuttavia ogni amministrazione pubblica può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale. La retribuzione accessoria, legata ai risultati dovrebbe rappresentare la quota prevalente, almeno il 50%. La performance sarà valutata non solo a livello individuale ma anche di organizzazione. La stabilizzazione del precariato storico della pubblica amministrazione prevede un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2018-2020. Ed è superato il vincolo della dotazione organica e la programmazione del reclutamento è fatta sulle reali esigenze organizzative.