Forze dell'ordine, militari, polizia, carabinieri: le fasi del riordino carriere, rinnovo contratti, bonus 80 euro

Ci sono state anche le forze dell'ordine e il riordino delle carriere al centro dei lavori dell'ultimo Consiglio dei ministri. E che la situazione sia ancora soggetta a cambiamenti ed esposta a problemi è dimostrata dai tanti spazi bianchi negli stessi provvedimenti ufficialmente presentati. In linea di massima ci sono stati due blocchi di interventi:

la riorganizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la revisione dei ruoli di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria.

Il tutto mentre è ancora da confermare il bonus di 80 euro per le forze dell'ordine ed esattamente per gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto.

Riorganizzazione del personale dei Vigili del fuoco

L'obiettivo della maggioranza è la razionalizzazione delle funzioni assegnate ai Vigili del fuoco, anche e soprattutto alla luce de trasferimento di parte delle competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi. Ecco allora che il Ministero ha proceduto alla revisione e al riassetto delle strutture organizzative del Corpo, ha disciplinato le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi e ha modificato l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale. Nell'ambito del rafforzamento del sistema del soccorso pubblico viene valorizzata l'attività di formazione.

Revisione dei ruoli delle quattro Forze di polizia

Tra i tanti cambiamenti che interessano invece Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria, si segnala l'elevazione del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali. Ecco poi il potenziamento e l'ampliamento delle funzioni per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità.

Di rilievo la valorizzazione e l'adeguamento delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni, e l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.