Pensioni ultime notizie Ape Social, Ape Volontaria, Quota 41 probabile slittamento, molti dubbi e perplessità

I decreti attuativi relativi alle ultime novità per le pensioni, stando alle ultime notizie, saranno presentai il prossimo 2 marzo, dopo la nuova riunione fissata per mercoledì prossimo tra esecutivo e forze sociali, ma probabilmente, come emerge dalle ultime e ultimissime notizie, saranno incompleti. Ulteriori dettagli e chiarimenti che non riusciranno ad essere definiti, compresi i tassi di interesse da calcolare sull’Ape, potrebbero arrivare con successive circolari o atti esecutivi dei tecnici che, in ogni caso, dovrebbero essere definiti entro il mese di maggio di avvio delle novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41.

Ultimo incontro tra forze sociali ed esecutivo e nuova road map per decreti attuativi

Solo qualche giorno fa esecutivo e forze sociali si sono nuovamente riuniti per tornare a parlare delle ultime novità per le pensioni di ape volontaria, ape sociale e quota 41, con definizione di dettagli che avrebbero dovuto completare la definizione delle stesse novità per le pensioni in vista della loro entrata in vigore di maggio, anche se tanti interrogativi sono rimasti ancora aperti, suscitando diverse perplessità. Ma la riunione è stata anche l’occasione per avviare le discussioni su un secondo momento di impegno su ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero essere riprese in una nuova riunione che sarebbe già stata programmata per il prossimo 23 marzo e che, stando alle ultime notizie, dovrebbero essere decisamente più importanti e profonde rispetto alle attuali mini pensione e quota 100 e che dovrebbero interessare:

revisione del meccanismo relativo alle speranze di vita; revisione del sistema contributivo da rendere equo per tutti; nuova spinta alla previdenza integrativa e complementare.

Nuovi tempi relativi agli atti ufficiali sulle ultime novità per le pensioni

Alla luce delle ultime notizie, dunque, i nuovi tempi relativi alla definizione degli atti ufficiali per le novità per le pensioni di ape e quota 41 sono i seguenti:

2 marzo: presentazione ufficiale atti finali; 23 marzo: nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo per secondo momento per novità per le pensioni; primo maggio: entrata in vigore di ape volontaria, ape social e quota 41.

Ape e requisiti al momento fissati: quali sono e cosa prevedono

Nell’attesa degli atti ufficiali finali che stabiliranno definitivamente i requisiti e le regole di funzionamento di ape e quota 41, al momento i requisiti per andare in pensione prima con l’Ape sono il raggiungimento dei 63 anni di età e 20 anni di contributi, con penalità sulla pensione finale, oneri che si azzerano per l’ape social che prevede, però, anche diversi requisiti contributivi. Se per l’ape volontaria, infatti, sono richiesti 20 anni di contributi, per l’ape social, fermo restando il requisito anagrafico dei 63 anni, sono richiesti 30 anni di contributi per chi è rimasto senza occupazione, malati gravi e invalidi, e 36 anni di contributi per chi svolge occupazioni faticose e pesanti. Si attendono chiarimenti sui tassi di interesse da calcolare sull’ape da restituire agli istituti di credito, sull’estensione dei lavoratori che potranno accedere ad ape e quota 41, sulla percentuale di invalidità che bisognerà avere per accedere ad ape social e quota 41, sulla cancellazione del vincolo dei 6 anni continuativi di svolgimento dell’occupazione faticose per l’accesso ad ape social e quota 41.