Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 differenti strategie di segretari e leader

Tra prossime elezioni,primarie in vista per il centrosinistra ma richieste anche per il centro destra, la scena politica italiana sembra essere piuttosto concitata e le ultime notizie anticipano una serie di movimenti che potrebbero cambiare alcuni equilibri ormai caduti in ogni schieramento politico, a partire dal centrosinistra. E tra nomi di potenziali candidati segretari e prossimi leader, l’elenco è abbastanza ricco. Le possibili candidature a segretari del centrosinistra riguardano:

Andrea Orlando, ministro della Giustizia; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana; Roberto Speranza, leader dell’opposizione interna.

Per quanto riguarda i nuovi leader degli schieramenti politici spiccano i nomi di:

Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, per il nuovo campo progressista; Luigi Di Maio per il Movimento 5 Stelle; Matteo Salvini per la Lega; Silvio Berlusconi per Forza Italia, Matteo Renzi per la corrente principale della maggioranza.

La segreteria di Orlando: appoggi e conseguenze per novità per le pensioni

Tra gli esponenti del centrosinistra che auspicano un superamento della scissione per continuare ad andare avanti uniti e compatti, si punta molto sulla candidatura del ministro della Giustizia Orlando alla segreteria del centrosinistra. Orlando avrebbe l’appoggio da parte di tutti i giovani turchi, pronto ad andare alla conferenza programmatica prima del congresso, proprio per scongiurare la scissione e ridefinire in maniera programmatica, appunto, il progetto del centrosinistra con il coinvolgimento di tutte le parti, da membri dello schieramento ad elettori, forze sociali.

Stando alle ultime notizie, Orlando sarebbe la persona giusta per riunire opposizioni e fedelissimi di Renzi, favorevole ad un rilancio di misure sociali e novità per le pensioni, tema cruciale per i cittadini e per riconquistare fiducia, consensi ed elettori.

La segreteria di Michele Emiliano e conseguenze su novità per le pensioni

Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sarebbe avviato alla segreteria del centrosinistra, ben deciso a rimettere al centro degli interessi dello schieramento politico necessità e richieste dei cittadini, nonché a riportare ordine tra i diversi esponenti. Particolarmente critico nei confronti dell’ex premier, che sempre ha sostenuto fino a qualche tempo fa, Emiliano, che nella sua regione ha già dato il via lo scorso anno all’assegno universale, si dice da sempre dalla parte di novità per le pensioni importanti per dare una nuova spinta all’occupazione.

La segreteria di Enrico Rossi e impatto su novità per le pensioni

Insieme al presidente della regione Puglia Emiliano, tra i possibili candidati alla segreteria del centrosinistra, come riportano le ultime notizie, anche il presidente della regione Toscana Rossi: ormai lontano dai progetti dell’ex premier che, secondo Rossi, in questi anni non è stato in grado di mantenere unita e compatta l'identità della maggioranza, incapacità che ha portato alla situazione che attualmente lo schieramento sta vivendo, Rossi si dice deciso a voler ricompattare lo schieramento e a voler prestare particolare attenzione ai cittadini e alle loro esigenze. Anche lui, come Emiliano, nella sua regione ha dato il via a novità per le pensioni, come i rimborsi totali per i pensionati cui spettano, ed è da sempre favorevole a introduzione dell’assegno universale e novità per le pensioni collegate al lavoro.

La segreteria di Speranza e conseguenze per le novità per le pensioni

Tra i nomi dei nuovi possibili segretari del centrosinistra, anche se stando alle ultime notizie sembrerebbe aver perso quota, quello del leader dell’opposizione interna, Roberto Speranza, che non è tra coloro che spingono per andare subito ad elezioni. Per Speranza, infatti, la priorità non sono le elezioni ma provvedimenti importanti come misure sociali e novità per le pensioni, partendo da novità per le pensioni di quota 41 per tutti e senza oneri.

La strategia del nuovo Campo progressista di Pisapia

Le ultime notizie sul grande rinnovamento che potrebbe interessare il centrosinistra in caso di scissione riguardano la nascita del nuovo Campo progressista di Giuliano Pisapia, che si propone l’obiettivo di superare le diseguaglianze sociali derivanti da povertà e precarietà, creando una nuova coesione sociale, con introduzione di aiuti, come l’assegno universale per tutti, e novità per le pensioni, cruciali perché collegate al lavoro e come opportunità di superamento di quella precarietà che sta creando un notevole gap generazionale.

La nuova strategia di Luigi di Maio del M5S e conseguenze per novità per le pensioni

Pronto ad andare al voto anticipato Luigi Di Maio del M5S che non ha mai nascosto l’intenzione di sfidare Renzi come candidati premier alle prossime elezioni. Di Maio ha chiaramente spiegato, come riportano le ultime e ultimissime notizie, che l'obiettivo del M5S è proprio quello di arrivare a governare un Paese in chiara situazione di difficoltà, per permette ai cittadini di tornare a vivere serenamente. E ha anche affermato che il vero problema su questa questione non è il se ma il quando il M5S andrà al governo. Chiare, dunque, le idee, come chiare sono le posizioni del M5S sulle novità per le pensioni, argomento fortemente sentito. Da sempre pronti a rivedere del tutto le attuali norme pensionistiche, il M5S rilancia su novità per le pensioni di quota 41 per tutti e senza oneri, cancellazione delle ricche pensioni degli alti esponenti politici, introduzione dell'assegno universale.

La nuova strategia di Matteo Salvini e impatto su novità per le pensioni

Ancora netta la posizione di distacco di Matteo Salvini nei confronti di Forza Italia, ancora deciso ad andare a primarie del centrodestra, il leader del Carroccio, dopo aver spiegato, come riportano le ultime e ultimissime notizie, la nuova necessità di guardare alle necessità del Sud, è tornato a parlare in questi ultimi giorni dell’importanza di andare avanti con ulteriori novità per le pensioni. Fortemente critico nei confronti delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, Salvini è tornato a rilanciare su novità per le pensioni di quota 100 e revisione totale dell’attuale sistema pensionistico.

La posizione di Silvio Berlusconi e conseguenze per novità per le pensioni

Del programma della Lega, Silvio Berlusconi condivide la necessità di una revisione dell’attuale sistema pensionistico, puntando, prima ancora che sulla quota 100, come riportano le ultime notizie, su introduzione dell’assegno universale per coloro che restano senza occupazione e non possono ancora andare in pensione, e sull’aumento delle pensioni più basse.

La posizione dell’attuale segretario Renzi e cosa potrebbe ancora fare per le pensioni

Sono di questi ultimissimi giorni le ultime notizie sulle posizioni dell’ex premier Renzi che ha spiegato di voler evitare una reale scissione, seppur intenzionato ad andare comunque avanti per la sua strada. Tra annunci e smentite, non si sa ancora se il suo nome sarà tra quelli dei nuovi candidati del centrosinistra, di certo c’è l’intenzione di candidarsi nuovamente a premier in vista delle prossime elezioni. E in vista proprio di questo appuntamento, stando alle ultime notizie, sembrerebbe aver già avviato una campagna elettorale volta a riconquistare fiducia ed elettori. In una logica del consenso, infatti, Renzi, dopo aver annunciato sul suo nuovo blog l’intenzione di procedere ad un taglio dell’Irpef e andare avanti con le novità per le pensioni in un secondo momento, ultimamente ha rilanciato su una nuova analisi della quota 100 e sul taglio delle elevate pensioni agli alti esponenti istituzionali. Annunci che sanno, chiaramente, di propaganda elettorale. E che certamente suscitano non poca curiosità, considerando che si attende di capire se davvero si tratterà di misure da trasformare concretamente in realtà.