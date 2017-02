Dichiarazione Iva 2017: proroga, i pro e contro per cui deve essere data Agenzia Entrate, Ministero Economia

Anche se dovesse arrivare last minute (o last second, considerano che va in scadenza il 28 febbraio) avrebbe senso la proroga della dichiarazione Iva 2017? Sul piatto dei pro della bilancia ci sono tante ragioni: il ritardo con cui l'Agenzia delle entrate ha predisposto le istruzioni, le tante novità introdotte rispetto allo scorso anno, le promesse disattese nelle riunioni con le associazioni nazionali dei commercialisti e le tante proroghe fini qui concesse (tranne appunto questa). Di contro ci sono gli adempimenti comunitari da rispettare, ma si tratta di concedere un supplemento di tempo per questo 2017 e non di un annullamento.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni Iva 2017 gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i Centri di assistenza fiscale dipendenti; i Centri di assistenza fiscale imprese; coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale; i notai iscritti nel ruolo; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Dichiarazione Iva 2017: proroga non interessa a tutti

Se proroga e mancata applicazione di sanzioni per i primi giorni oltre la scadenza del 28 febbraio 2017, occorre fare presente come la questione dello slittamento dei tempi della dichiarazione Iva 2017 non sia seguita da vicino da tutti i contribuenti. Non sono infatti interessati gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari; i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni; i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti.

Stessa cosa per i contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i contribuenti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro; i contribuenti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva.