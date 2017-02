Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Renzi, Orlando, Emiliano

In vista del nuovo Congresso e delle prossime primarie del centrosinistra, si va ormai verso un’aperta sfida tra l’ex premier ed ex segretario Matteo Renzi, attuale ministro delle Giustizia, Andrea Orlando, e presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Sono loro i candidati alla segreteria del centrosinistra, ognuno con idee differenti sulle misure importanti e necessarie per il rilancio dello schieramento politico che ormai da un bel po’ sta vivendo un momento di forte crisi, ognuno con idee differenti su cosa fare per le importanti novità per le pensioni. Gli sfidanti di Renzi rappresentano, infatti figure importanti per il rilancio di novità per le pensioni, considerando la loro posizione da sempre favorevole a interventi pensionistici e le ribadite aperture a modifiche da attuare.

Le ultime affermazioni di Orlando e impatto su novità per le pensioni

Il ministro della Giustizia Orlando ha ufficializzato proprio in questi ultimissimi giorni la sua candidatura alla segreteria del centrosinistra, particolarmente sostenuto da esponenti delle maggioranza e non solo, particolarmente interessato, come del resto altri fedelissimi dell’ex premier, alla questione sociale del nostro Paese che secondo lui rappresenta una priorità. E’ proprio per questo motivo che ha aperto all’urgenza di introduzione dell’assegno universale, che tra l’altro la stessa Comunità avrebbe invitato ad introdurre nel nostro Paese, considerando che solo Italia e Grecia tra i Paesi comunitario non lo hanno ancora adottato. Ma non solo: ha aperto anche a ulteriori novità per le pensioni che, come ha affermato, sarebbero importanti per dare nuova spinta al mercato del lavoro, soprattutto giovanile. E tra le novità per le pensioni che rilancerebbe ci sarebbero la quota 100.

Le ultime posizioni di Michele Emiliano e conseguenze per novità per le pensioni

Mentre il governatore della Toscana, l’ex segretario del centrosinistra pronto a dare vita ad un nuovo e il leader dell’opposizione interna, hanno annunciato di voler lasciare il centrosinistra, in rottura con la gestione di Renzi, Emiliano, contrariamente a quanto ci si aspettava, ha deciso di restare, non essendo convito della scissione, ma decidendo di candidarsi alla segreteria come sfidante di Renzi che, inizialmente appoggiato, negli ultimi tempi non ha esitato a criticare, prendendone le distanze. La sua figura, capace di riscuotere diversi consensi soprattutto al Sud, è di notevole importanza per un eventuale rilancio di profonde novità per le pensioni: Emiliano, infatti, ha affermato di essere favorevole a novità per le pensioni più profonde delle attuali mini pensioni e quota 41 necessarie per dare nuova spinta all’occupazione, e quindi ad una concreta ripresa economica, e all’introduzione dell’assegno universale a livello nazionale. Non dimentichiamo che proprio lui, nella sua Puglia, ha introdotto già l’anno scorso una forma di assegno universale per i più indigenti, da sempre attento alla questione sociale.

Le ultime posizioni dell’ex premier Renzi e conseguenze per novità per le pensioni

Esattamente come fatto a inizio del suo mandato da premier, le ultime notizie parlano di una sorta di campagna elettorale già avviata da Renzi e contemplante anche novità per le pensioni. In occasione dell’inizio del suo mandato, a partire dalla Leopolda, furono diversi gli annunci fatti da Renzi su successivi provvedimenti che aveva intenzione di realizzare ma, a distanza di anni, rimasti incompiuto: si parlava di taglio dell’Irpef, che però torna ad essere protagonista, ancora, dei nuovi annunci dell’ex segretario e che dovrebbe essere fatto l’anno prossimo; si parlava di novità per le pensioni che, come aveva sottolineato, non avrebbero dovuto stravolgere l’attuale sistema pensionistico ma modificarlo, rendendolo più flessibile e aveva parlato di un contestuale piano di cambiamenti peggiorativi per le pensioni, da cui però si sarebbero dovuti ricavare soldi per poi attuare successive novità per le pensioni positive per tutti. Ma anche questi cambiamenti non sono mai stati fatti: le novità per le pensioni finora approvate sono sempre state sperimentali e rivelatesi inefficaci e inutili, come, secondo le previsioni, si avvierebbero ad essere anche mini pensione e quota 41, ed è per questo che Renzi ha nuovamente annunciato novità per le pensioni, aprendo a nuove possibilità per quota 100 e assegno universale.