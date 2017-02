Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 Gruppi Online su Facebook si rimettono in moto

Sono stati tra i grandi protagonisti del dibattito previdenziali dei mesi scorsi e ora, dopo solo un breve periodo di silenzio (apparente) , tornano a farsi sentire i Gruppi Online di Facebook sulle pensioni. Le ultime notizie, infatti, tornano a concentrarsi sulla battaglia per l’introduzione di importanti novità per le pensioni che i Gruppi online da sempre portano avanti, essendosi dimostrati molte volte particolarmente critici e contrari alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che si preparano ad entrare in vigore dal prossimo mese di maggio ma che gli esponenti dei Gruppi Online di Facebook continuano a considerare una inutile presa in giro nei confronti dei lavoratori, una sorta di ricatto, considerando il meccanismo dell’anticipo per lasciare anzitempo la propria occupazione che sosterrebbe esclusivamente gli istituti di credito.

Nuove battaglie dei Gruppi Online di Facebook per ulteriori novità per le pensioni

Ha già organizzato una protesta a Torino la scorsa settimana, sostiene fortemente le novità per le pensioni di quota 100 e di abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 62 anni, il nuovo Gruppo Facebook ‘Quota 41 per tutti lavoratori uniti’, che in pochi giorni è riuscito a conquistare oltre duemila membri. Il suo fondatore è Luciano Cecchin, dalla parte, come riportano le ultime notizie, della quota 41 per tutti senza penalità; dell’abolizione del meccanismo delle aspettative di vita. Il nuovo Gruppo Quota 41 per tutti punta, dunque, su:

novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni di quota 100; età pensionabile per tutti a 62 anni.

Nuovo Gruppo online 56 e oltre e novità per le pensioni richieste

Accanto a questo nuovo gruppo si è fatto ultimamente sentire anche il Gruppo online 56 e oltre. Questo Gruppo sostiene particolarmente:

revisione dell’attuale sistema pensionistico in generale; novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41; prolungamento di mini pensione, sia volontaria che social, che come modulata al momento escluderebbe i nati dal ’56 in poi.

Roberto Occhiodoro, amministratore del gruppo Lavoratori precoci uniti, dopo aver condotto settimane di proteste e battaglie in occasione delle discussioni su mini pensione e quota 41 gli ultimi mesi dello scorso anno, e che chiede da sempre novità per le pensioni di quota 41 per tutti e quota 100, sta portando avanti una nuova petizione che ha già superato le 30mila firme online. In questi ultimi tempi, gli esponenti del Gruppo Lavoratori precoci uniti hanno avuto un colloquio con il responsabile dei tecnici e, stando alle ultime notizie, sarebbero già state programmata una nuova riunione e un successivo incontro anche con il governatore della puglia sfidante segretario che ha confermato di appoggiare le loro richieste al 100%. Del resto, proprio lui è tra coloro che ha aperto a novità per le pensioni importanti che siano in grado di sostenere il rilancio dell’occupazione, e a misure sociali. Non dimentichiamo, infatti, che è stato lui a dare il via all’assegno universale già lo scorso anno.