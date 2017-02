Dichiarazione Iva 2017: proroga, la delusione degli operatori, le probabilità che arrivi ancora

Quante possibilità reali ci sono allora che arrivi la proroga della dichiarazione Iva 2017? Arrivati a questo punto ovvero con pochi giorni alla scadenza dei termini sono francamente pochi. E non è un caso che tra giovedì e venerdì le associazioni di categoria abbiano intensificato l'invio di nuove comunicazioni, istruzioni e delucidazioni su alcuni punti chiave dell'obbligo fiscale. Insomma, sono in pochi tra gli stessi operatori a credere a questa possibilità. Eppure, proprio per via delle tante novità introdotte quest'anno, se non proprio lo slittamento dei tempo, non è da escludere che vengano concessi giorni supplementari, oltre il 28 febbraio, per la trasmissione dei dati senza che l'applicazione di multe e sanzioni.

Stando a quanto precisato dalle stesse Entrate, in attesa che venga sciolto il nodo della proroga, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. In ogni caso, il modello di dichiarazione Iva ha una struttura modulare ed è costituito dal frontespizio composto di due facciate e dal modulo composto di più quadri, da compilare da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta.

Dichiarazione Iva 2017: gli operatori delusi e abilitati

C'è allora aria di delusione tra gli operatori obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate per via telematica sia le dichiarazione Iva 2017 da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica. In questa categoria rientrano coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

E ancora: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili; i Caf dipendenti; i Caf imprese; i notai iscritti nel ruolo; le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori. Vale la pena far presente come siano tenuti alla presentazione telematica delle dichiarazioni Iva 2017 gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli. Tutti loro possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.