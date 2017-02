Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 differenti note positive da scissione, Congresso, elezioni subito

Lo scenario politico italiano, soprattutto riguardante la situazione del centrosinistra, sembra piuttosto incerto e confuso ancora, soprattutto all’indomani dell’ultima riunione della maggioranza da cui sono emerse ancora tensioni, tra chi continua a parlare di scissione netta ormai imminente, chi, al contrario, secondo quanto riportano le ultime notizie, vorrebbe evitarla, cercare di continuare a garantire stabilità, seppur precaria, al Paese, fino alle prossime elezioni. E anche il tema elezioni politiche divide tra chi vuol andare ad elezioni subito e chi, invece, ritiene sia prioritario innanzitutto concentrarsi su questioni prioritarie per il bene dell’Italia e poi andare al voto, anche alla fine dell’attuale legislatura, nel 2018. Importanti per le novità per le pensioni, e in senso positivo, i prossimi appuntamenti di:

elezioni politiche subito; scissione del centrosinistra; Congresso e primarie del centrosinistra.

Possibile data per elezioni subito e conseguenze per novità per le pensioni

La data di possibili elezioni che riportano le ultime notizie è quella dell'11 giugno. Tutto molto teorico al momento. Prima, infatti, c'è l'appuntamento con le primarie del centro sinistra, il 9 aprile. Candidati alla segreteria per sfidare l'ex premier Renzi il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e il ministro della Giustizia, tanto acclamato, Andrea Orlando. Per andare al voto l'11 giugno, le Aule dovrebbero essere sciolte introno al 18 aprile, ma sembra una data piuttosto difficile, considerando che il nuovo segretario del centrosinistra entrerebbe ufficialmente in carica il 13 o 14 aprile, in occasione della prossima assemblea nazionale del centrosinistra, e che si sarebbero poi solo quattro, cinque giorni al massimo per la presentazione delle dimissioni dell'attuale premier e la firma del decreto di scioglimento da parte del presidente della Repubblica. Sarebbero, dunque, tempi, decisamente troppo stretti. Con un allungamento dei tempi, si rinvierebbero anche le elezioni politiche, che potrebbero a quel punto tenersi a settembre.

In ogni caso, sia che si tengano a giugno sia che si tengano a settembre, le elezioni subito potrebbero dare nuovo rilancio alle novità per le pensioni che verrebbero riproposte, e in maniera decisamente più profonda, non solo dal centrosinistra ma da tutti gli schieramenti politici, che da sempre sono favorevoli a modifiche dell’attuale norma per le pensioni. Puntare, infatti, su novità per le pensioni importanti e positive per tutti, come quota 100 o quota 41 per tutti senza penalità, permetterebbe ad ogni schieramento politico di riconquistare fiducia, consensi ed elettori, considerando che il tema delle pensioni è tra i più cari ai cittadini, insieme a quelli di occupazione e tasse. Del resto, ogni schieramento politico, così come confermato dalle ultime e ultimissime notizie, prevede nel suo relativo programma novità per le pensioni, dalla revisione totale delle attuali norme pensionistiche a novità per le pensioni di quota 100, quota 41, e introduzione dell’assegno universale. Elezioni politiche subito permetterebbero di rilanciare , dunque, importanti novità per le pensioni che, in caso contrario, sarebbero minori.

Scissione e appuntamento con nuovo congresso e conseguenze per novità per le pensioni

Con particolare riferimento al prossimo Congresso, il reggente Matteo Orfini ha spiegato, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, che le cosiddette convenzioni potrebbero subire una forte spinta, considerando che secondo le ultime notizie i candidati per le primarie del centrosinistra dovrebbero essere solo tre, cioè ex premier Renzi, governatore Emiliano, e ministro Orlando. La candidatura ufficiale di Orlando e Emiliano prospetta opportunità positive per le novità per le pensioni, considerando che entrambe sono particolarmente disposti alla revisione di alcune delle attuali regole pensionistiche e delle stesse novità per le pensioni attuali di mini pensione e quota 41 che, tra l’altro, hanno entrambe fortemente criticato. E questa loro radicale posizione sulle novità per le pensioni obbligherebbe anche Renzi a muoversi in direzione di novità per le pensioni importanti e profonde, andando decisamente oltre le attuali mini pensioni e quota 41.

Obbligherebbero a muoversi verso novità per le pensioni più profonde e importanti anche i programmi di Rossi, governatore della Toscana, che potrebbe diventare, secondo le ultime notizie, nuovo leader della nuova ala del centro sinistra con Bersani e Fratoianni di Sinistra italiana, che puntano soprattutto su misure sociali, tra cui l’assegno universale, e novità per le pensioni, come quota 41 o quota 41, particolarmente collegate all’occupazione e al suo rilancio, in ottica anche di ripresa della produttività ed economica. A questo punto, dunque, in un modo o nell’altro, ci si muoverebbe verso ulteriori novità per le pensioni positive, motivo per il quale ogni mossa politica in direzione di congresso ed elezioni subito si rivelerebbe decisamente positiva.

L’unico svantaggio potrebbe prospettarsi è che nel caso di un Congresso troppo ravvicinato, non si potrebbe portare avanti al meglio il lavoro su definizione di programmi e coalizioni, per cui anche le promesse sulle novità per le pensioni potrebbero essere messe da parte, con la scusa di tensioni e scontri interni. Ma si tratta dell'unico contro che al momento si prospetterebbe, contro un esecutivo attuale decisamente in stallo, come sottolineato dalle ultime notizie, da cui emerge una situazione di grande blocco nel nostro Paese che potrebbe portare qualsiasi nuovo provvedimento attuato quest’anno ad essere nullo.