Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria si affianca a due sistemi già in essere

Ape volontaria, ape social e quota 41 ad essa collegata pronte ad entrare in vigore dal prossimo mese di maggio per permettere ad alcuni lavoratori di lasciare anzitempo la propria occupazione, a 63 anni di età e 20 anni di contributi per l’ape volontaria, e a 63 anni di età e 30 anni di contributi per l’ape social per chi è rimasto senza occupazione o per malati gravi e invalidi, e a 63 anni di età e 36 anni di contributi per l’ape social di coloro che sono impiegati in occupazioni faticose e pesanti. Mentre, però, si continua a discutere di queste ultime novità per le pensioni per le quali, come riportano le ultime notizie, si attendono ancora chiarimenti e dettagli con gli atti ufficiali definitivi, sono già essere altri due sistemi di uscita prima, anche in questi casi non validi per tutti e di cui si può beneficiare a condizione di soddisfare determinati requisiti. Stiamo parlando di:

isopensione; possibilità di andare in pensione tre anni prima con contributivo puro.

Isopensione: requisiti per andare in pensione prima e cosa prevede

Partendo dalla isopensione, si tratta di una novità per le pensioni che permette di andare in pensione fino a quattro anni rispetto ai requisiti pensionistici oggi richiesti. I lavoratori che scelgono di lasciare anzitempo la propria occupazione con l’isopensione non devono rinunciare alla propria retribuzione, perché questo meccanismo rappresenta una sorta di sostegno al reddito, che prevede l'erogazione di un importo pari alla pensione che il lavoratore normalmente percepirebbe e regolare versamento dei contributi da parte del datore di lavoro fino al raggiungimento della pensione normale. Ma si tratta di una possibilità di uscita prima ancora una volta circoscritta e limitata. Vale, infatti, solo per gli impiegati di aziende con più di 15 dipendenti e a cui manchino solo 4 anni al raggiungimento della normale pensione. Chi scegliesse la pensione anticipata con l’isopensione, non dovrà inviare direttamente al’Istituto di Previdenza la richiesta di uscita prima con isopensione, ma è la stessa azienda in cui si è impiegati che, con il coinvolgimento delle forze sociali, si occupa di presentare domanda di isopensione all’Istituto di Previdenza per i propri dipendenti.

In pensione prima di tre anni: cosa prevede il contributivo puro

Ad affiancare l’isopensione, come confermano le ultime e ultimissime notizie, un altro sistema inedito già in vigore che permette al lavoratore di lasciare la propria occupazione fino a tre anni prima rispetto all’attuale soglia pensionistica dei 66 anni e sette mesi: stiamo parlando del sistema del contributivo puro. Cosa prevede questo sistema? Questo meccanismo permette ai lavoratori di andare in pensione a 63 anni piuttosto che a 66 ma solo: