Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Simoni, Ghiselli, Gnecchi

Tecnici, forze sociali ed esponenti del Comitato ristretto per le pensioni continuano, ognuno a modo proprio, a lavorare e chiedere novità per le pensioni ulteriori, sia di modifica delle attuali mini pensioni e quota 41, sia di cambiamenti da attuare ben più profondi rispetto a mini pensione e quota 41, necessarie non solo per rilanciare l’occupazione giovanile come da tempo si dice, ma per permettere, in generale, di dare nuova spinta a produttività ed economica, in modo da rilanciare una reale ripresa del nostro Paese.

Le ultime posizioni di Simoni e conseguenze per novità per le pensioni

Marco Simoni è tra i tecnici che stanno portando avanti le trattative per la definizione ufficiale delle regole per novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e che hanno mostrato aperture importanti a novità per le pensioni rilanciate dalle forze sociali, disposti ad avviare una nuova analisi di fattibilità della quota 100 e per l’assegno universale. Non si tratta di una novità, considerando che da sempre le principali richieste di modifiche pensionistiche riguardano la quota 100, che si prospetta come la migliore soluzione pensionistica per tutti, e l’introduzione di quell’assegno universale che è in già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari e che manca solo da noi e in Grecia, spinto, tra l’altro, come confermano le ultime e ultimissime notizie, dalla stessa comunità.

La recente posizione di Ghiselli e conseguenze su novità per le pensioni

Roberto Ghiselli, segretario generale della Cgil, sulla scia della posizione delle altre forze sociali, è tornato a rilanciare richieste di ulteriori novità per le pensioni insieme a modifiche delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, partendo dalla definizione di maggiori tutele per mini pensione e quota 41 per le categorie di lavoratori che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazione e per coloro che svolgono attività faticose; alla richiesta di abbassamento della percentuale di invalidità dal 75% al 60% per la possibilità di accesso a mini pensione e quota 41 degli invalidi; alla cancellazione del vincolo dei 6 anni continuativi di svolgimento dell’attività faticose per accedere a mini pensione e quota 41; alla richiesta di riduzione degli anni contributivi da 36 a 35 per mini pensione senza oneri e quota 41 da parte di chi è impiegato in attività faticose, ma si tratta di richieste che, stando alle ultime notizie, sembrano ancora in stallo, considerando gli attuali orientamenti verso altri impegni sulle attuali novità per le pensioni e prossime. Le posizioni ufficiali sulle ulteriori richieste presentate per le novità per le pensioni e rispettivi miglioramenti si potranno conoscere solo quando saranno affettivamente presentati gli atti ufficiali finali, attesi per la prossima settimana.

Le recenti affermazioni della Gnecchi e conseguenze su novità per le pensioni

Decisamente ancora critiche le ultime affermazioni di Maria Luisa Gnecchi, membro del Comitato ristretto per le pensioni, che si è fatta portatrice del malcontento dello stesso Comitato, le cui richieste di miglioramento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 non sono state accolte, che, tra l’altro, per un secondo momento di impegno di attuazione di novità per le pensioni così come le forze sociali, pensava a interventi diversi rispetto a quelli che l’esecutivo, stando alle ultime notizie, avrebbe intenzione di portare avanti, come novità per le casse pensionistiche delle singole categorie, cercando di diminuirne le imposte, e nuovi sistemi di aiuto per i giovani. Potrebbe aprirsi anche la prospettiva di un ritorno alla quota 100, ma sempre in via sperimentale a causa del budget sempre limitato.