Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 differenti strategie per mosse successive pensioni

All’indomani delle ultime notizie su riunione della direzione del centrosinistra e possibili scenari politici in arrivo, tra congresso, primarie del centrosinistra, possibilità di elezioni subito, e su riunione tenutasi tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione, sembra si stiano definendo differenti strategie di lavoro sulle novità per le pensioni per le mosse successive. Quali sono e cosa prevedono? Ciò che si preannuncia sono le differenti strategie di:

esecutivo; tecnici; forze sociali.

Situazione attuale e prospettive da esecutivo su novità per le pensioni

Mentre la situazione politica in sé sembra essere piuttosto instabile, tra tensioni interne, tra di diversi schieramenti politici e allo stesso interno di ognuno di loro a partire dalla maggioranza, e pressioni da parte della Comunità che, pur avendo rimandato l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, dandoci più tempo, come riportano le ultime notizie, per la definizione di misure correttive per 3,4 miliardi di euro, per quanto riguarda le novità per le pensioni, in particolare, l’esecutivo sembrerebbe al momento più interessato a lavorare su novità per le casse pensionistiche delle singole categorie, cercando di diminuirne le imposte, e sulla definizione di sistemi di aiuto per i giovani. Ciò che spinge l’esecutivo a concentrarsi soprattutto su queste misure, piuttosto che su novità per le pensioni più profonde, che potrebbero rimanere ancora mere parole e annunci, è l’essere ben consapevole del fatto che, tra i 3,4 miliardi di euro di correzioni richieste dalla Comunità e i 19,2 miliardi di euro di clausole, ci sono pochi soldi per la prossima manovra.

Poco, quindi, si potrebbe effettivamente fare per attuare novità per le pensioni più importanti come la quota 100 o la quota 41 per tutti, a meno che non si proceda, innanzitutto, con forti tagli e revisioni importanti che, però, sembrano difficili da attuare, come sempre è stato finora. Tuttavia proprio ora, paradossalmente, nonostante i pochi disponibili ma con in un’ottica del consenso, potrebbe essere rilanciata la novità per le pensioni di quota 100, ma sempre in via sperimentale con un budget limitato. Così modulata, infatti, la quota 100 sarebbe appoggiata anche dalla Comunità che, come ben noto, non è mai stata favorevole all’introduzione di novità per le pensioni nel nostro Paese.

Intenzioni e prospettive su novità per le pensioni dai tecnici

Dal canto loro, i tecnici, che continuano a portare avanti trattative per la definizione ufficiale delle regole sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 da inserire nei decreti attuativi, hanno anche mostrato aperture importanti a novità per le pensioni rilanciate dalle forze sociali e hanno anche annunciato una disponibilità ad avviare una nuova analisi di fattibilità della quota 100 e per l’assegno universale. Per i tecnici, dunque, le novità per le pensioni su cui si potrebbe tornare a lavorare sarebbero quelle di quota 100 e l'assegno universale, legato al quoziente familiare così come anche già proposto dall’Istituto di Previdenza.

Posizioni delle forze sociali, prospettive e richieste di cambiamento delle novità per le pensioni

Le forze sociali, invece, continuano a rilanciare le stesse richieste già presentate all’esecutivo di ulteriori novità per le pensioni e modifiche alle attuali. Tra le richieste avanzate dalle forze sociali, stando alle ultime notizie:

più tutele per mini pensione e quota 41 per le categorie di lavoratori che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazione e per coloro che svolgono attività faticose; cancellazione del vincolo dei 6 anni continuativi di svolgimento dell’attività faticose per accedere a mini pensione e quota 41; richiesta di abbassamento della percentuale di invalidità dal 75% al 60% per la possibilità di accesso a mini pensione e quota 41 degli invalidi; richiesta di riduzione degli anni contributivi da 36 a 35 per mini pensione senza oneri e quota 41 da parte di chi è impiegato in attività faticose; ampliamento dei lavoratori che potranno beneficiare di mini pensione e quota 41.

Una volta concluse le discussioni di queste novità per le pensioni con l’arrivo dei decreti attuativi ufficiali, si passerà ad un momento successivo di discussione su ulteriori novità per le pensioni, che dovrebbe iniziare dal prossimo mese, partendo dalla richiesta di una revisione del meccanismo delle speranze di vita collegate all’età pensionabile, per arrivare a novità del calcolo contributivo per renderlo più equo per tutti, cercando di favorire i giovani di oggi per lo più impiegati in attività precarie, a novità per la previdenza complementare e integrativa. Per quanto riguarda quest’ultimo caso, l’obiettivo è renderla più appetibile abbassando l’aliquota fiscale sui fondi pensioni.