Rinnovo contratti statali, pubblico, docenti: l'aumento potrebbe essere superiore di 85 euro medi

La partita è ora adesso tutta sul rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. Con il varo dei decreti della riforma della pubblica amministrazione sono stati messi importanti punti fermi propedeutici alla ripresa del confronto sull'aumento dello stipendio degli statali. Se l'intesa di fine novembre prevedeva un surplus di 85 euro in busta paga, in realtà c'è ancora molto da definire. Da una parte c'è la precarietà dei conti pubblici che prospetta un dimezzamento di questa somma almeno per il 2017, per poi andare a regime solo nel 2018. Ma dall'altra ci sono le novità che arrivano proprio dai decreti approvato in Consiglio dei ministri.

L'idea è di giocare sulla detassazione dei premi e sulla produttività, tenendo più bassa la parte fissa, così da assicurare aumenti anche maggiori di 85 euro. La trattativa tra le parti può iniziare. Viene quindi demandata alla contrattazione collettiva l'individuazione dei criteri e delle risorse. Ogni amministrazione pubblica può attribuire un surplus in busta paga annuale al quale concorre il personale. Naturalmente ci sarà molto da discutere proprio perché le difficoltà a far quadrare i conti stanno tardano l'esecuzione della sentenza dell'Alta Corte che, dopo 7 anni di stop, ha obbligato la maggioranza guidata ora da Gentiloni a sbloccare i contratti del pubblico impiego. La retribuzione accessoria legata ai risultati dovrebbe rappresentare la parte prevalente e la prestazione lavorativa sarà valutata non solo a livello individuale e di organizzazione.

Premi, bonus e salario accessorio per i dipendenti pubblici

In attesa dunque del rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, la riforma si pone anche l'obiettivo di armonizzare i trattamenti economici accessori nell'ambito degli attuali quattro super-comparti nati dall'accorpamento dei precedenti dodici. Per ottenere questa graduale convergenza è previsto che siano destinate alle singole amministrazioni nelle quali le retribuzioni sono più alte risorse proporzionalmente minori. La novità riguarda sia i dirigenti sia il resto del personale. L'esigenza di armonizzazione nasce proprio dalla concentrazione in quattro macro-aree di realtà che finora erano state abbastanza differenziate, a volte anche in termini retributivi. Ora questi divari dovrebbero essere almeno ridotti.

Nel provvedimento approvato giovedì dal Consiglio dei ministri è spuntata una norma per alleggerire il carico per le amministrazioni che devono recuperare i fondi del salario accessorio distribuiti a illegittimamente a pioggia negli anni scorsi. I piani di rientro, nei casi di amministrazioni in rosso, non potranno attingere senza limiti al plafond destinato al salario accessorio, da cui si potrà prelevare massimo il 25% ogni anno, per tutti gli esercizi che servono, senza dovere rimediare tutto in un solo colpo. Questo significa che il periodo di rientro sarà allungato. La riforma prevede anche un riordino dei fondi per l'integrativo, ed è stato fissato un tetto di spesa per il 2017 che non potrà superare quello del 2016.