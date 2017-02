Streaming Fiorentina Torino: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Dimenticare l’Europa League e l’umiliazione subita in casa nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League per mano del Borussia Mönchengladbach. Non sarà facile per la Fiorentina che incontrerà un Torino per niente disposto a recitare la parte della vittima sacrificale. Paulo Sousa, finito sul banco degli imputati dopo la débâcle di giovedì sera, dovrà dimostrare di avere ancora in pugno lo spogliatoio e chiara la strategia per uscire da questo imbarazzante impasse che rischia di vanificare un’intera stagione.

E già le voci di una rifondazione si rincorrono nei corridoi del mondo del calcio con i viola che ripartirebbero nel prossimo campionato di Serie A tenendo solo due pedine dello scacchiere attuale. Insomma, non il modo migliore per affrontare nel migliore dei modi questa parte finale del campionato. Dall’altra parte il Torino di Mihajlovic vorrebbe approfittare di questa difficoltà per portare a casa tre punti importantissimi.

Anche i granata non stanno affrontando un gran momento in campionato. E la pesante sconfitta di domenica scorsa contro la Roma ne è la dimostrazione lampante. Un incontro che si potrà vedere anche live gratis sui siti streaming oltre che con i metodi tradizionali. Una tendenza che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia. Chi la spunterà tra due squadre che appaiono prigioniere e vittime di sé stesse?

Fiorentina Torino Sousa non cambia modulo

Sousa non cambia modulo. Il tecnico portoghese, pur dovendo fare a meno di diverse pedine importanti ha deciso di non sconvolgere l’assetto tattico della sua squadra contro il Torino. In difesa, davanti a Tatarusanu, potrebbe rivedersi Tomovic assieme a Rodriguez e Astori. Chiesa e Olivera saranno i cursori sulle fasce esterne, con Borja Valero titolare al posto di Vecino squalificato. Lo spagnolo affiancherà Badelj. Dietro al bomber Kalinic, titolare inamovibile, agiranno quindi Bernardeschi e uno tra Ilicic e Saponara, con quest’ultimo favorito.

Fiorentina Torino tridente Falque, Belotti, Ljajic

Mihajlovic prosegue sulla scia del 4-3-3. Hart in porta, nella difesa a quattro i terzini sono Zappacosta e Barreca, con Ajeti e Moretti a fare da centrali. Nel trio di centrocampo le mezzali sono Benassi e Baselli, con Valdifiori favorito su Lukic per il posto in regia. Davanti il tecnico serbo presenterà ancora il tridente Falqué, Belotti e Ljajic, con Boye pronto a entrare in campo da titolare anche all’ultimo minuto al posto del serbo.

Vedere Fiorentina Torino siti streaming Serie A

Come vedere Fiorentina Torino? I modi per non perdersi questa interessante sfida di Serie A sono tantissimi. Come doversi sono i siti web che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano all’estero possono trasmettere le partite del campionato italiano. Per questo molti, per rispondere al quesito quando e come vedere Fiorentina Torino in streaming in maniera del tutto legale e gratuita, si organizzeranno con lo streaming.

Rtl, Orf, Arena Sport del Montenegro, La2, Czech TV, Sky Austria, Sky Deutschland, oltre alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che offrono il vantaggio di poter ascoltare la telecronaca in italiano, prerogativa sempre molto apprezzata dal fruitore medio delle partite in streaming.

Da tenere in considerazione anche l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni e la possibilità di consultare i siti dei bookmakers che, non sempre, ma potrebbero trasmettere anche partite della Serie A.