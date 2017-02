Fiorentina Torino streaming e tv gratis in italiano

Ormai c’è poco da stare allegri. Il campionato che doveva consacrare la Fiorentina di Paulo Sousa e celebrare il ritorno di un tecnico come Mihajlovic che con la Sampdoria aveva fatto benissimo prima di impelagarsi nelle sabbie mobili milaniste l’anno scorso, si sta rivelando invece un incubo. Fiorentina Torino rischia quindi di diventare uno spareggio tra scontente. Perdere ancora sarebbe inaccettabile per i tifosi viola che dopo l’umiliazione subita al Franchi nella gara di Europa League giovedì sera contro i tedeschi del Borussia Mönchengladbach chiedono ai propri beniamini una reazione di orgoglio.

Certo l’aria di smobilitazione che si sente attorno ai viola non farà entrare in campo con la necessaria serenità una squadra che appena dodici mesi fa aveva incantato tutti per la qualità del gioco. Quella che si sta configurando, infatti, è una vera e propria rivoluzione visto che sono ben dieci i calciatori in lista di sbarco, tra le quali, però, non figurano quelle dei due gioiellini made in Florentia: Chiesa e Bernardeschi che dovrebbero essere invece i pilastri su cui ricostruire la prossima stagione.

Tatarusanu, Tomovic, Milic, De Maio, Gonzalo Rodriguez, Badelj, Ilicic, Tello, Kalinic e perfino Borja Valero starebbero trovando un’altra destinazione per la prossima stagione. Una partita delicata che i tifosi seguiranno con apprensione anche se per adesso si stanno organizzando su come e dove vederla. Se a casa davanti alla propria televisione, oppure dagli amici o nei locali. I più giovani e quelli che non hanno un abbonamento alle televisioni a pagamento, preferiranno molto probabilmente lo streaming.

Fiorentina Torino arruolabile Bernardeschi

Arruolabile Bernardeschi che sarà schierato alle spalle della punta Kalinic, Paulo Sousa sta pensando di dare una possibilità a Ilicic che approfitterebbe quindi anche della squalifica di Vecino. In mediana scalerebbe, in tal caso, Borja Valero, ma il tecnico portoghese potrebbe anche optare per Tomovic che verrebbe schierato in difesa avanzando Sanchez in mezzo al campo insieme a Cristoforo.

Saponara potrebbe invece incarnare la sorpresa della serata visto che potrebbe vestire una maglia da titolare insieme a Maxi Olivera a presidio della corsia mancina. Milic, invece, non sarà disponibile a causa di una frattura al setto nasale.

Fiorentina Torino Valdifiori in cabina di regia

Mihajlovic sembra avere deciso di affidare a Valdifiori le chiavi della cabina di regia granata. In difesa invece perde peso l’ipotesi di De Silvestri centrale, con l’impiego di Ajeti dal primo minuto di gioco. Il tecnico serbo, infatti, dovrà fare i conti anche con le non perfette condizioni fisiche di Rossettini e Castan che stanno ancora recuperando la forma migliore.

Gli unici dubbi per l’attacco sono legati al destino di Ljajic che potrebbe perdere il suo posto nel tridente offensivo a beneficio di Iturbe, o più probabilmente di Boye che sta scalando velocemente la classifica del gradimento per completare il tridente al fianco di Iago Falque e Belotti.

Dove e come vedere in streaming Fiorentina Torino link

E sono tanti sono i tifosi viola, ma anche granata che non vogliono perdersi il match e stanno iniziando a cercare dove e come vedere in streaming Fiorentina Torino. Quali possono essere i link ai siti migliori. Quelli che trasmettono di sicuro la partita garantendo anche una certa legalità e sicurezza perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio.

Quindi bisogna fare una selezione attenta provando ad evitare quelli che invece non sono né sicuri, né legali che potrebbero comportare diversi problemi. Quelli che possono soddisfare questa esigenza sono La2, Rtl, Orf, Sky Austria, Czech TV, Sky Deutschland. Sky Go o Mediaset Play, rappresentano le alternative preferite soprattutto da quelli che hanno un abbonamento alla pay per view, mentre quelli che non lo hanno sottoscritto possono approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.