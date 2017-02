Fiorentina Torino streaming quando e come

Perdere anche contro il Torino vorrebbe dire salutare definitivamente ogni ambizione europea oltre che qualsiasi stimolo per proseguire in maniera dignitosa una stagione iniziata male e che si sta chiudendo nel peggiore dei modi. È inutile negarlo, ma la sconfitta contro i tedeschi del Borussia Mönchengladbach nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League rischia di compromettere un cammino che non è mai stato regolare ma che poteva certamente avere altri risvolti visti i valori di una squadra che, appena la scorsa stagione era riuscita a convincere tutti.

Oltre che lanciare nel palcoscenico della Serie A un certo Federico Chiesa che, gara dopo gara, sta dimostrando tutto il suo valore. Imperdonabile sarebbe anche la querelle tra allenatore e proprietà che si trascina ormai da inizio anno e che certamente non ha contribuito a generare quell’atmosfera di serenità che è la coditio sine qua non per puntare in alto. Paure che dovranno sparire per magia nel match del monday night Fiorentina Torino.

Altrimenti il futuro inizierà ad assumere tinte sempre meno definite e l’aria di smobilitazione che si percepisce già in queste ore rappresenterebbe una triste realtà. L’unica alternativa possibile. Bisognerà comunque fare i conti con un Torino che ha da farsi perdonare un’altra batosta difficilmente digeribile dai tifosi. Il pesante quattro a uno subito a Roma contro la squadra di Spalletti grida vendetta, sportivamente parlando, e Mihajlovic è un allenatore che quando si tratta di mettere in campo l’onore non si tira mai indietro.

La gara si giocherà lunedì sera a partire dalle 20.45 quando le due squadre scenderanno in campo per dare inizio alle ostilità. Intanto iniziano i preparativi dei tifosi che si chiedono come vedere questa partita anche in streaming.

Fiorentina Torino previsioni in equilibrio

Sousa non cambia modulo, pur dovendo sostituire alcune pedine. Ecco che in difesa, davanti a Tatarusanu, potrebbe rivedersi Tomovic assieme a Rodriguez e Astori. A centrocampo sugli esterni Chiesa e Olivera, mentre Borja Valero dovrebbe prendere il suo posto a fianco di Badelj vista anche la squalifica di Vecino. Kalinic unica punta con alle spalle Bernardeschi e Saponara favorito su Ilicic per una maglia da titolare. Le previsioni di Fiorentina Torino restano in equilibrio. Sarà una partita dove a vincere potrebbe essere la paura.

Fiorentina Torino Zappacosta e Barreca esterni di difesa

Mihajlovic non cambia idea e anche al Franchi contro la Fiorentina presenterà il suo 4-3-3. Hart in porta, Zappacosta e Barreca esterni di difesa con Ajeti e Moretti a fare da centrali. Nel trio di centrocampo le mezzali sono Benassi e Baselli, con Valdifiori favorito su Lukic per il posto in regia.

Quando e come vedere in streaming Fiorentina Torino

Quando e come vedere in streaming Fiorentina Torino? Saranno molteplici i siti che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi delle partite di serie A, potranno trasmettere in streaming perché hanno acquistato all’estero di diritti del campionato italiano di calcio: Sky Austria, Orf, Arena Sport del Montenegro, La2, Czech TV, Rtl, Sky Deutschland, tutti siti che trasmetteranno Roma Torino in maniera del tutto gratuita e legale a cui si aggiungono Mediaset Play e Sky Go, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che offrono anche la telecronaca in lingua italiana, ma solo agli abbonati ovviamente.

Per quelli che non l’hanno sottoscritto resta da valutare l’offerta di Now Tv che offre gratis per quattordici giorni la propria piattaforma streaming, oppure anche i siti dei bookmakers. Una tendenza quest’ultima che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia ma che presenta alcuni limiti non trascurabili. Il primo è quello della necessità dell’iscrizione alla piattaforma. Il secondo è l’obbligo di essere attivi, cioè di utilizzare spesso il proprio credito per puntare sulle partite. Da non trascurare nemmeno il fatto che non sono trasmesse con sicurezza tutte le partite.