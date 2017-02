Dichiarazione Iva 2017: proroga, due strade rimangono possibili ancora

Considerando che i tempi per la proroga della dichiarazione Iva 2017 sono ormai al minimo, quali sono gli scenari possibili? Tenendo ferma la data del 28 febbraio, quale ultimo giorno ufficiale per la trasmissione dei dati, le strade eventualmente percorribili sono due. La prima è un atto del Ministero dell'Economia o dell'Agenzia delle entrate da predisporre tra lunedì e martedì, proprio sul gong. Molto dipenderà dalle percentuali di dati inviati. La seconda, a questo punto più possibile, prevede la sospensione delle sanzioni nel caso di trasmissione nei primi giorni di marzo ovvero con un ritardo da quantificare.

Non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene solo stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate all'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni Iva presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta. Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni e al ravvedimento riguardanti gli adempimenti dichiarativi occorre naturalmente fare riferimento all'Agenzia delle entrate, anche attraverso il sito Internet ufficiale.

Aspettando la proroga ci sono i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Se allora la questione della proroga rimane aperta fino all'ultimo così come quella della mancata applicazione di sanzioni nel caso di ritardi da quantificare, sono nel frattempo arrivati i chiarimenti sulla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute. Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto si è estinto, chi è avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario) deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai dati delle sue fatture; ai dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria; ai dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria.

Come presentare dichiarazione Iva 2017

Proroga dichiarazione Iva 2017 a parte, la presentazione avviene solo per via telematica all'Agenzia delle entrate. Può essere invita direttamente; tramite un intermediario abilitato; tramite altri soggetti incaricati, nel caso delle amministrazioni; tramite società appartenenti al gruppo. Ebbene, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Nel caso di presentazione diretta occorre utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione. I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati.

Da parte loro, gli intermediari sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate per via telematica sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.