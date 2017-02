Cancellieri: concorso pubblico. Novità questa settimana

Saranno pubblicate il prossimo tre marzo, stando a quanto riportano le novità di questa settimana, le nuove date e le sedi di svolgimento del nuovo concorso pubblico per Cancellieri, concorso per titoli ed esami che bandisce 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia-Amministrazione giudiziaria. Per oltre 800 posti messi a disposizione, sono state ben oltre 3000mila le domande inviate per la partecipazione a questo concorso, motivo per il quale il Ministero della Giustizia ha dovuto rimandare lo svolgimento delle prime prove fissate.

Requisiti richiesti per il Concorso Cancellieri 2017

Coloro che vorranno partecipare al nuovo Concorso per Cancellieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani; avere una laurea in giurisprudenza, scienze sociali o economia e commercio; avere pieno godimento dei diritti civili e politici; essere fisicamente idonei; conoscere una o più lingue straniere; avere conoscenze informatiche; avere esperienza pregressa come archivista; non essere stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso una pubblica amministrazione; non essere stati negati dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata.

Prove previste dal Concorso cancellieri 2017

Sono quattro le prove previste dal nuovo Concorso per Cancellieri 2017 così articolate: