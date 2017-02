Bonus Mamma domani 2017 maternità, gravidanza e congedi parentali: per chi, quando e come funzionano,come fare domanda INPS,durata

Bonus Mamma domani 2017 maternità e congedi parentali sono alcuni dei sussidi alla famiglia erogati quest’anno e che prevedono regole diverse. Se maternità e congedi parentali sono da sempre in vigore, il bonus mamma domani è, invece, una novità di quest’anno. Vediamo come funzionano e per chi valgono.

Bonus mamma domani 2017: come funziona e modalità invio domanda

Il bonus mamma domani 2017 è un nuovo incentivo valido per tutte le donne in gravidanza, che può essere richiesto da tutte le donne incinta indipendentemente da reddito e patrimonio. Non è, infatti, un bonus collegato al valore Isee. Il bonus mamma domani 2017 può essere richiesto a partire dal settimo mese di gravidanza, prevede l’erogazione di 800 euro in un’unica soluzione alla futura mamma, per aiutarla a coprire le spese di esami e per il bambino nei primi momenti di vita del bambino. Il nuovo bonus mamma domani può essere richiesto solo a partire dal settimo mese di gravidanza, non prima dunque, e la domanda deve essere presentata direttamente all'Inps, o autonomamente in via telematica o rivolge dosi a caf, patronati, o altri professionisti abilitati.

Maternità: come funziona, per chi vale e come richiederla

La maternità è un’indennità economica del valore pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo. La maternità non è legata al valore Isee vale per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto, i 3 mesi successivi al parto. Nel caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva; nel caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai tre mesi dopo il parto normalmente previsti si aggiunge il tempo non goduto prima del parto anche se si supera il limite complessivo di cinque mesi. Sottolineiamo che nel caso di parto gemellare, la durata della maternità resta invariata; nel caso di interruzione di gravidanza dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può comunque fruire del periodo di astensione dal lavoro previsto.

La maternità può essere richiesta da:

lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps; lavoratrici agricole a tempo indeterminato e determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante con relativa iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo; lavoratrici assicurate ex Ipsema (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) con un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo; disoccupate o sospese se il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro o se il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione; lavoratrici impegnate inattività socialmente utili o di pubblica utilità; lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, come colf e badanti, con 26 settimane di contribuzione nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità o 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso.

Congedo parentale 2017: come funziona e per chi vale

Il congedo parentale può essere richiesto all’Inps da ogni genitore per un periodo massimo di 6 mesi e nel caso di parto plurimo il diritto al congedo parentale sussiste per ciascun bambino. Il congedo parentale può essere richiesto entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Il congedo parentale spetta a lavoratrici/lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assicurati ex Ipsema, a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere; lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.). Non spetta, invece, a genitori disoccupati o sospesi, genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio.

Importi previsti dal congedo parentale

Gli importi previsti dal congedo parentale, sia per genitori naturali, sia per genitori adottivi o affidatari, sono i seguenti: