Concorsi pubblici Marzo-Aprile 2017: bando e iscrizioni Ata personale scuola, Polizia di Stato, Inps, Agenzia Entrate, Tfa terzo c

Si entra progressivamente nel vivo di un periodo destinato a introdurre importanti novità sotto il profilo dei concorsi pubblici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono i requisiti, le dati di uscita, le scadenze, le modalità di partecipazione, i bandi e le iscrizioni per l'accesso ai concorsi relativi al mondo della scuola, dal personale Ata al Tfa terzo ciclo, alla Polizia di Stato, all'Inps e all'Agenzia delle entrate. Tra marzo e aprile 2017, in particolare, è attesa una decisa accelerazione. Ricordando come il punto di riferimento per conoscere tutti i dettagli e le informazioni è la Gazzetta Ufficiale, proviamo a fare il punto della situazione.

Ata personale scuola Tfa terzo ciclo

Nel mondo della scuola l'attesa è duplice. La prima riguarda i docenti, o meglio, gli aspiranti insegnanti che dovranno passare dalla formazione del Tfa terzo ciclo per poter partecipare alle successive prove concorsuali. Si tratta dell'ultimo anno di organizzazione di questo strumento poiché dal prossimo anno cambiano le regole. A ogni modo, il Ministero dell'Istruzione sta ancora prendendo tempo e non esiste a oggi alcuna data ufficiale di pubblicazione dell'atteso bando che si andrà ad affiancare da quello relativo agli insegnanti di sostegno. Poi c'è il bando di concorso per l'assunzione di circa 10.000 nuove unità di personale Ata. Anche in questo caso le operazioni preliminari sarebbero in dirittura di arrivo e in pista ci sono

6.949 posti per nuovi collaboratori scolastici; 2.103 posti per nuovi assistenti amministrativi; 790 posti per nuovi assistenti tecnici; 216 posti per nuovi direttore servizi amministrativi; 87 posti per nuovi cuochi; 81 posti per nuovi addetti aziende agrarie; 49 posti per nuovi guardarobieri; 19 posti per nuovi infermieri, settore cucina.

Polizia di Stato

Anche per quanto riguarda la Polizia di Stato sono due i concorsi da segnalare. Il primo è relativo all'assunzione di 45 atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro", da inquadrare nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali. Ebbene, fino a giovedì 2 marzo 2017 è ancora possibile presentare domanda. Il secondo, ancora più atteso, è il concorso pubblico per il reclutamento di allievi agenti. Atteso tra i mesi di marzo e aprile 2017, nel bando dovrebbero essere ufficializzate circa 1.000 assunzioni. Tra i requisiti, richiesti ci saranno certamente il possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici, l'età tra 18 e 30 anni, l'idoneità culturale, fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, il diploma di scuola media, l'assenza di condanne per delitti colposi.

Inps e Agenzia Entrate

Ancora più attesi, infine, sono i nuovi concorsi 2017 per lavorare con Inps e l'Agenzia entrate. Nel primo caso il bando dovrebbe riguardare la ricerca di funzionari, nel secondo di 709 funzionari e assistenti e 29 dirigenti.