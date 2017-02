Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Celso, Meloni, Rossi

Tra riorganizzazioni degli schieramenti politici e slittamento dell’avvio delle discussioni in Aula sul nuovo sistema di voto, sono decisamente diverse le ultime notizie che potrebbero avere un grande impatto sulle novità per le pensioni ulteriori su cui lavorare. Nell’attesa dell’esito del nuovo confronto tra forse sociali ed esecutivo, sono varie anche le situazioni politiche che potrebbero avere forti ripercussioni sulle novità per le pensioni.

Le ultime affermazioni di Giorgia Meloni e conseguenze per novità per le pensioni

Giorgia Meloni, leader di Fratelli di Italia, in una ipotesi di avvicinamento a Forza Italia, considerando le ultime notizie sulle intenzioni del suo leader di continuare ad avere rapporti con la stessa Meloni in vista di nuove elezioni, ha lanciato l'idea di una lista unica Lega-FdI-FI, a partire dalle comunali. Nell'ottica di una grande riorganizzazione del centrodestra, la Meloni, come da sempre afferma, sosterrebbe le priorità di temi come sicurezza, all’immigrazione, misure sociali di contrasto all’indigenza e novità per le pensioni che ha sempre rilanciato. Seguendo l’idea del leader di Forza Italia che vorrebbe inquadrare il suo schieramento come quello dalla parte dei cittadini e capace di ascoltare concretamente le richieste degli italiani, la Meloni è sempre stata favorevole ad una revisione dell’attuale sistema pensionistico, sostenendo novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti.

Le ultime posizioni di Celso e impatto su novità per le pensioni

Slitta l'avvio delle discussioni in Aula sul nuovo sistema per le elezioni: a comunicare la decisione è stato presidente della Commissione Affari Costituzionali Andrea Mazziotti di Celso, che ha chiaramente spiegato come sia necessario più tempo per analizzare proposte di cambiamento e situazione in generale. Solo nel momento in cui tali discussioni arriveranno in Aula si potrà capire quando si andrà ad elezioni e se si andrà prima della naturale scadenza dell'attuale legislatura, nel 2018. Si potrebbe votare, infatti, a giugno o a settembre. Ma molto dipenderà anche dai tempi di scioglimento delle Aula all'indomani di Congresso e primarie del centrosinistra che si terranno, come riportano le ultime e ultimissime notizie, il 30 aprile. In qualsiasi momento, comunque, si terranno le nuove elezioni, saranno, come da sempre si dice, l'occasione ideale per rilanciare su quelle importanti novità per le pensioni che, tra l'altro, sarebbero contestualmente avviate da quel secondo momento di lavoro sulle novità per l pensioni di cui si parla in questi giorni. Le novità per le pensioni su cui si punterebbe in vista di un nuovo voto sarebbero certamente novità per le pensioni di quota 100 o quota 41 per tutti, quelle da sempre richieste e che effettivamente modificherebbero in maniera concreta le attuali norme pensionistiche, a vantaggio dei lavoratori stessi. Senza dimenticare l'assegno universale per tutti.

Le ultime posizioni di Rossi e conseguenze per novità per le pensioni

E’ stato presentato nel week end il nuovo Movimento Articolo 1- Movimento democratici e progressisti, che come si può chiaramente intendere fa riferimento all'articolo 1 della nostra Costituzione, presentato dai fondatori Speranza, Enrico Rossi e Scotto, che, stando alle ultime notizie, pensato per andare avanti in maniera indipendente, potrebbe anche rimanere insieme alla maggioranza del centrosinistra che non vuole le elezioni subito, sostenendo l’attuale esecutivo. Il nuovo Movimento si prepara a lavorare soprattutto per:

misure a sostegno dei giovani; misure di contrasto alla povertà; misure per i non occupati.

Al momento della presentazione, non è stato fatto alcun riferimento diretto a novità per le pensioni ma parlando di misure per giovani e non occupati, è chiaro che si dovrebbe partire da quelle novità per le pensioni che gli stessi fondatori del nuovo Movimento da sempre sostengono, novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti, che sarebbero fondamentali per permettere ai giovani di entrare nel mondo occupazionale al posto dei lavoratori più anziani al momento costretti a rimanere a lavoro dalle attuali regole pensionistiche, di rilanciare, di conseguenze, occupazione giovanile, produttività ed economia in generale.