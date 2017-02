Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 affiancati da assegno universale inedito

Non solo le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per cui a giorni sono attesi i decreti attuativi, anche se secondo le ultime notizie potrebbero essere ancora incompleti con successive circolari attuative o atti dei tecnici che ne definiranno gli ultimissimi dettagli e pronte ad entrare in vigore dal prossimo mese di maggio, ma anche un assegno universale: le ultime notizie annunciate riguardano, infatti, la concreta intenzione (a quanto pare finalmente) di introdurre l’assegno universale. Intenzione resa nota dall’ex premier ed ex segretario del centrosinistra.

L’annuncio di un assegno universale insieme alle ultime novità per le pensioni

Ciò che l'ex segretario del centrosinistra ha annunciato in questi ultimissimi giorni è un piano di rivoluzione del sistema assistenziale con l'introduzione di un assegno universale inedito. Si tratta di una misura che non dovrebbe solo occuparsi dell'erogazione di denaro a chi si ritrova senza occupazione ed è ancora ben lontano dal raggiungimento della pensione, ma un impegno a cercare una nuova occupazione a tutti coloro che ne restano privi. L’assegno universale di cui si parla, dunque, sarebbe basato sull'impegno a cercare una nuova occupazione, cosa non del tutto poi così nuova considerando che anche l’idea di assegno universale che si sta portando avanti prevede la condizione di ricerca di un nuovo lavoro, esattamente come collegati a questo meccanismo sono anche i sussidi di disoccupazione in vigore. La vera novità di questo assegno universale è soprattutto la convergenza sulla misura con il centrodestra.

Convergenza con centrodestra e necessità di ulteriori novità per le pensioni insieme all’assegno universale

Anche dal Centrodestra infatti sono arrivate ultime notizie relative a occupazione e indigenza, che confermano l'intenzione da parte dello schieramento politico di mettere a punto misure a sostegno di coloro che si ritrovano a vivere in condizioni di gradi difficoltà economiche. Lo stesso leader di Forza Italia ha recentemente affermato, come riportano le ultime e ultimissime notizie, di voler improntare il suo schieramento politico come una forza della protezione sociale e una delle misure su cui vorrebbe lavorare è proprio quel lavoro di cittadinanza di cui ha parlato l'ex premier, perché avere un reddito, secondo l’ex premier, non è dignitoso così come l’essere occupati.

Questo assegno universale di sostegno a tutti coloro che si ritrovano a vivere in condizioni di forte indigenza sarebbe fondamentale fosse accompagnato da profonde novità per le pensioni capaci di sbloccare l’occupazione per i giovani e, quindi, sradicare quel tappo oggi esistente a cause delle norme pensionistiche in vigore. E’ stato, infatti, l’allungamento dell’età pensionabile per tutti, strettamente collegato all’aumentare della speranza di vita, che provoca scatti di aumenti di età per andare in pensione ogni due anni in Italia, a bloccare il mercato occupazionale, soprattutto giovanile.

E ciò significa che introdurre questa forma di assegno universale sarebbe solo una misura palliativa che dovrebbe essere contestualmente accompagnata da profonde modifiche pensionistiche in grado di permettere a tutti i giovani di poter trovare lavoro, indipendentemente dai sostegni in vigore. Solo attraverso novità per le pensioni importanti si potrebbe infatti dare nuova spinta al lavoro, insieme a produttività, consumi ed economia in generale. A tal fine servirebbero novità per le pensioni come: