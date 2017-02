Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 ennesime iniziative concrete da Aziende e Regioni

Aziende private e Regioni hanno da tempo avviato novità per le pensioni, in maniera autonoma, e sostegni sociali per chi si ritrova in difficoltà, come l’assegno universale, senza aspettare misure ufficiali dall’esecutivo. E continuano ad arrivare ennesime iniziative autonome in tal senso. Tra i casi più importanti riportati dalle ultime notizie:

il caso Ducati; il caso Luxottica; i casi di Toscana, Puglia ed Emilia Romagna; il caso di Intesa.

Caso Ducati e cosa è stato fatto per novità per le pensioni

Partendo dal caso Ducati, la nota Casa ha deciso che chi maturerà i requisiti pensionistici richiesti per la lasciare la propria occupazione entro i prossimi due anni circa, cioè due anni e mezzo, può chiedere di lasciare anzitempo la propria occupazione, continuando a percepire dall'azienda un assegno pari all'80% dello stipendio ricevuto in servizio fino alla maturazione della normale pensione finale, a condizione di avvio di contestuali assunzioni di più giovani.

Caso Luxottica e cosa è stato fatto per novità per le pensioni e sostegni ai dipendenti

Due, invece, i provvedimenti che sono stati messi in atto da Luxottica: si tratta di un bonus vita e di un patto generazionale per prepensionamenti e contestuali nuove assunzioni. Partendo dal bonus vita, si tratta di un contributo avviato dall’azienda del valore compreso tra i 30 mila euro e i 70mila per la famiglia dei propri dipendenti in caso di scomparsa di quest’ultimi, il cui valore, appunto, varia in base alla composizione del nucleo familiare e se vi siano un minore, studenti che abbiano meno di 30 anni di età, persone disabili o se si ha un mutuo in essere sulla prima casa. Per quanto riguarda il patto generazionale, si tratta di un meccanismo pensato per cento lavoratori dell’azienda cui mancano solo tre anni alla maturazione della pensione finale, che non prevede alcuna decurtazione sulla pensione finale ma che obbliga alla contestuale assunzione di nuovi giovani.

I casi di Toscana, Puglia ed Emilia Romagna e novità per le pensioni avviate

Anche i casi di Toscana, Puglia ed Emilia Romagna sono piuttosto emblematici per l’avvio di novità per le pensioni e misure sociali importanti, da tempo in discussione all’esecutivo ma che ancora non sono state approvate. In Toscana, il governatore ha dato il via al piano di rimborso totale ai pensionati, seguendo quanto deciso dall’Alta Corte, andando oltre i temporeggiamenti dell’esecutivo nazionale; in Puglia, il governatore, particolarmente attento al sociale, già lo scorso anno ha dato il via ad una sorta di assegno universale nella sua regione. Tra le ultime notizie, anche quella relativa ad unna forma di assegno universale che è stata introdotta anche in Emilia Romagna, per cittadini residenti nella Regione da almeno due anni, con un reddito Isee inferiore a 3 mila euro all'anno possano, e del valore massimo di 400 euro mensili valido per 12 mesi.

Il nuovo caso Intesa

Insieme ai casi appena riportati, ci sono le ultime notizie relative alle novità che si stanno portando avanti per gli istituti finanziari, tra cui il nuovo accordo di Intesa che prevede, tra le altre misure, anche la novità per le pensioni del part time per chi è più vicino al raggiungimento dei requisiti pensionistici attualmente stabiliti. Stando alle ultime notizie, infatti, è stato firmato un nuovo accordo tra Intesa e le sigle sindacali dei lavoratori del settore finanziario. Per quanto riguarda le novità per le pensioni, i dipendenti che maturano il i requisiti pensionistici entro il 2018 potranno andare in pensione prima percependo con il 75% della retribuzione annua lorda, a condizione che vengano assunti nuovi giovani.

Chi, inoltre, raggiungerà l’età di 60 anni tra il 2019 e il 2020, e secondo le previsioni saranno circa 2.400 persone, potrà passare al part time continuando a percepire regolare pagamento dei contributi previdenziali, e per ogni due persone in part time al 50% Intesa si impegna ad attuare una assunzione a tempo pieno. Prevista, inoltre, stando a quanto riportano le ultime notizie, anche un nuovo piano di assunzione di 400 promotori finanziari che saranno per metà liberi professionisti pagati a provvigione e per metà dipendenti con contratto part time verticale (2 o 3 giorni alla settimana). Questi lavoratori potranno godere di tutte le misure assistenziali previste dall’azienda, dalla cassa di categoria integrativo alla cassa sanitaria.