Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Martino, Nannicini, Smeriglio

La riorganizzazione della situazione politica italiana in vista delle nuove elezioni politiche sta passando attraverso una riorganizzazione interna dei diversi schieramenti politici, dal centrosinistra dove, come confermano le ultime e ultimissime notizie, è concretamente iniziato il processo di scissione, al centrodestra, dove si pensa già a linee guida da seguire per la definizione di interventi che sappiano andare effettivamente incontro ai bisogni reali della gente.

Le ultime posizioni di Martino e conseguenze per novità per le pensioni

E’ tra quelli studiosi che si stanno occupando di definire la nuova ricetta per il successo del centrodestra tra misure per rilancio di occupazione, di contrasto all’indigenza, per sicurezza e immigrazione: stiamo di parlando Martino, tali da rendere, come annunciato dal suo leader, il centrodestra lo schieramento politico della protezione sociale. Martino, insieme ad altri colleghi, è tra quei tecnici che si stanno occupando di rendere il centrodestra, come auspicato dal leader di Forza Italia, lo schieramento politico della protezione sociale. Del resto, è noto come si tratti di uno schieramento che, pur non portando avanti in maniera forte come gli altri le novità per le pensioni, ha sempre parlato di una necessità di revisione delle attuali norme pensionistiche, accompagnata da un generalizzato aumento delle pensioni più basse. E, stando alle ultime notizie, sarebbe anche favorevole a quella forma di assegno universale per tutti di cui si parla negli ultimissimi giorni.

Le ultime affermazioni di Nannicini e impatto su novità per le pensioni

In realtà, come spiegato dall’ex premier, si tratterebbe più che di un assegno universale così come modulato finora con erogazione di soldi a chi è rimasto senza occupazione ma non può ancora andare in pensione, di un lavoro di cittadinanza, progetto che impegnerebbe e sosterrebbe nella ricerca di un nuovo impiego. Tra coloro che stanno portando avanti questo sistema l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi, Tommaso Nannicini, colui che ha anche avviato le trattative per la definizione degli accordi da inserire nei decreti attuativi per le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, e che continuerà certamente ad essere tra i tecnici che si occuperanno di successive novità per le pensioni. E’ possibile che Nannicini, com’era anche nelle idee iniziali sia sue che dello stesso ex premier, per riuscire ad attuare ulteriori novità per le pensioni positive per tutti, torni a incitare quei cambiamenti peggiorativi di tagli e revisione di alcune stesse tipologie di pensioni, come baby pensioni, pensioni di guerra, invalidità, necessarie per recuperare nuovi soldi da investire in successivi interveti importanti.

Le ultime posizioni di Smeriglio e conseguenze per novità per le pensioni

Massimiliano Smeriglio, insieme a Roberto Speranza, Enrico Rossi e Arturo Scotto, è tra i fondatori del nuovo schieramento del centrosinistra, nato all’indomani della decisione di scissione. I malcontenti e le resistenze nei confronti dell’ex premier hanno, infatti, portato alla nascita del movimento Articolo 1- Movimento democratici e progressisti, che tra gli obiettivi principali prevede definizione e attuazione di:

nuove misure a sostegno dei giovani; nuove misure di contrasto alla povertà; nuove misure per i non occupati.

Pur non avendo fatto alcun riferimento diretto a questione previdenziale e novità per le pensioni, parlando di misure per giovani e non occupati non è chiaramente pensabile che non saranno portate avanti quelle novità per le pensioni necessarie proprio per un netto rilancio dell’occupazione giovanile. Come spesso ripetuto, infatti, solo attraverso modifiche delle attuali norme pensionistiche, troppo rigide e che costringono i lavoratori più anziani a rimanere a lavoro sempre più a lungo, si potrà dare nuova spinta all’occupazione giovanile, con novità per le pensioni di quota 100 o quota 41 che prevedendo prepensionamenti permetterebbero, allo stesso tempo, assunzioni di nuovi giovani, meccanismo che avrebbe allo stesso tempo anche il vantaggio di dare nuova spinta a produttività e consumi, riavviando un ciclo di ricrescita economica in generale.