Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 attese non scontate incontro Sindacati-Governo Gentiloni

Chi pensa che il percorso delle novità per le pensioni si stia placidamente avviato a conclusione rischia di sbagliare. A pochi giorni del varo dei decreti conclusivi sul progetto approvato, non solo ci sono divergenze e incertezze tra le parti sulle norme finali che daranno il via libera all'introduzione dei vari mini pensioni e quota 41 nel sistema previdenziale italiano. Ma si preannuncia l'apertura di un secondo capitolo tutti da scrivere dalla primavera in poi. Sindacati e governo Gentiloni sono già nella fase di analisi e proposizione di miglioramenti e correzioni con il Comitato ristretto per le pensioni e i tecnici dei dicasteri interessati che arricchiscono il dibattito con nuove argomentazioni da punti di vista differenti.

Novità per le pensioni tra analisi politiche e tecniche

C'è dunque la scadenza del primo marzo 2017 da rispettare per il varo dei decreti sulle novità per le pensioni. Pochi, pochissimi giorni per quello che dovrebbe essere solo un passaggio formale di qualcosa già definito. Eppure non solo sono convocate nuove riunioni tra sindacati e governo Gentiloni che lasciano immaginare come la partita sia aperta. Ma sulla base della ultime notizie, potrebbe essere adottato un escamotage con cui prendere un supplemento di tempo prima di mettere nero su bianco alcuni dettagli. I principali nodi da sciogliere riguardano com'è noto i tassi di interesse applicati dagli istituti di credito sulle mini pensioni con oneri e il ruolo delle imprese assicuratrici. In entrambi i casi occorrono precisi accordi con le rispettive associazioni di categoria. Ma la questione non è evidentemente solo a carattere politico perché ogni ipotesi di intervento deve tenere conto della sostenibilità economica.

E qui entrano innanzitutto in gioco i tecnici dei dicasteri interessati sulle novità per le pensioni: Tesoro e Occupazione. Da alcune settimane hanno elaborato relazioni dettagliate su cosa potrebbe essere migliorato e soprattutto come. Tuttavia, almeno per ora, il pacchetto di ipotesi è stato messo da parte per poi essere eventualmente ripreso solo dopo il varo dei decreti della presidenza del Consiglio sulle novità per le pensioni. D'altronde le incertezze politiche sono tanti e tali da rendere inopportuna l'apertura di nuovi fascicoli su cui lavorare. Ecco allora che tra il tecnico e il politico, il Comitato per le novità per le pensioni può giocare un ruolo chiave. In realtà, le sue proposte sono state bocciate, ma per la natura dell'organismo può ricoprire un prezioso ruolo di raccordo.

Le prime risposte potrebbero allora arrivare dalla riunione di mercoledì tra sindacati e governo, dove gli atti finali sulle novità per le pensioni con le mini pensioni con oneri e quota 41 sono il piatto forte. A meno, appunto, di sorprese. Se non immediate, almeno annunciate. Ma non sarà così semplice arrivare a una sintesi condivisa tra tutte le parti in gioco poiché le differenze tra forze sociali, esponenti dei vari schieramenti, tecnici, dicasteri e governo sono evidenti. Senza contare i problemi sotto gli occhi di tutti.