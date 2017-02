Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni riunione tecnici e Gruppo Facebook domani mercoledì

E’ in programma domani la nuova riunione in programma tra tecnici dell’esecutivo e Gruppo online di Facebook di quota 41, un nuovo incontro che fondamentalmente riprende esattamente dalle discussioni lasciate in sospeso qualche tempo fa sulla richiesta di novità per le pensioni soprattutto di quota 41. Ma non solo. Tra le richieste di novità per le pensioni che i Gruppi online di Facebook da sempre avanzano sono principalmente:

Le richieste del gruppo online di Facebook per novità per le pensioni

Stando alle ultime notizie, gli esponenti del nuovo Gruppo online di Quota 41 non vogliono solo novità per le pensioni di quota 41 senza vincoli ma anche mini pensioni senza oneri tanto da essere arrivati ad avere a raccogliere decine di migliaia di firme per la proposta di questa novità per le pensioni e che in pochi giorni sono riusciti a conquistare oltre duemila membri. Dopo aver già organizzato, la scorsa settimana, una protesta a Torino per nuove richieste all’esecutivo, il nuovo Gruppo Facebook di quota 41 chiede:

novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni di quota 100; età pensionabile per tutti a 62 anni; abolizione del meccanismo delle aspettative di vita.

Dall’incontro del Gruppo online di Facebook con i tecnici dell’esecutivo si capirà se effettivamente di vi è una concreta nuova disponibilità da parte dell’esecutivo di tornare a lavorare su quelle ulteriori novità per le pensioni che dovranno essere decisamente più importanti e profonde delle attuali mini pensioni e quota 41 che gli stessi gruppi online di Facebook, sin dal momento della loro ufficialità, non hanno mai esitato a criticare e attaccare, definendole misure inutili, che assolutamente non favoriscono i cittadini ma solo gli istituti di credito, che rappresentano l’ennesima truffa ai danni degli stessi lavoratori. Un malcontento che non si è mai placato e che torna ora ad essere espresso, con ulteriori richieste di novità per le pensioni.

Possibili risposte dei tecnici e conseguenze per novità per le pensioni

Alla luce delle ultime notizie sulle nuove richieste di novità per le pensioni su cui il gruppo dei quota 41 tornerà a rilanciare, sarà interessante capire quale sarà la posizione dei tecnici in merito, anche se le ultimissime notizie sull’apertura da parte proprio del responsabile dei tecnici ad una nuova analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100 potrebbe rappresentare un importante indizio positivo sulla possibilità da parte dell’esecutivo di un rinnovato impegno nel riuscire ad attuare davvero quella quota 100, tanto richiesta e tanto voluta, che rappresenta, stando a quanto spiegato da sempre, la migliore soluzione pensionistica per tutti.