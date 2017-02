Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 differenze tecnici, esecutivo, forze sociali riunione mercoledì

Ci si avvia alla nuova riunione che si terrà mercoledì tra tecnici dell’esecutivo e forze sociali per tornare a discutere di novità per le pensioni, attuali di mini pensione e quota 41 per cui sono attesi quei decreti attuativi che dovrebbero essere presentati entro giovedì, stando a quanto riportano ultime e ultimissime notizie, ma anche del secondo momento di lavoro su novità per le pensioni ulteriori e profonde che, però, secondo le ultime notizie, non sarebbero le stesse nelle intenzioni di tecnici, esecutivo e forze sociali. Si tratta di una ennesima nuova situazione di incertezza all’interno della quale si inseriscono anche le differenti coperture comunicate dai tecnici su mini pensione con oneri e senza oneri e sulla quota 41, su cui sembrava essere stato già tutto definito in tal senso, e i blocchi da parte dell’esecutivo, così come sembrerebbe esserci anche per il momento successivo di analisi per ulteriori novità per le pensioni.

La posizione tecnici e possibili ripercussioni su novità per le pensioni

I tecnici continuano a portare avanti trattative per la definizione ufficiale delle regole sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 ( lascianod qualche spiraglio di fattiblità) da inserire nei decreti attuativi ma, allo stesso tempo, stando alle ultime e ultimissime notizie, avrebbero anche aperto a possibili nuove analisi sulla fattibilità della novità per le pensioni di quota 100 e di inserimento dell’assegno universale, misure, tra l’altro, che sarebbe stata spinta nel nostro Paese anche da quella Comunità che solo qualche giorno fa ha approvato una risoluzione proprio sull’assegno universale invitando i Paesi comunitari che ancora non lo abbiano adottato ad introdurlo. E a quanto pare sembra che gli unici Paesi in cui l’assegno universale manca siano solo Italia e Grecia. Vi sarebbe, dunque, una particolare predisposizione da parte dei tecnici all’introduzione, in un secondo momento, di importanti novità per le pensioni.

La posizione dell’esecutivo e conseguenze per novità per le pensioni

Bisogna, tuttavia, considerare che pur volendo intervenire sull’attuale sistema previdenziale con novità per le pensioni importanti, la prossima manovra, hanno sottolineato dall’esecutivo, prevede costi già ingenti, se si considerano i 3,4 miliardi di euro di misure correttive chieste al nostro Paese dalla Comunità e i 19,2 miliardi di euro di clausole di salvaguardia lasciate in eredità dal precedente esecutivo. Dunque, secondo l’esecutivo, per ulteriori novità per le pensioni importanti e profonde come quelle che si vorrebbero, si creerebbero di nuovo, come accaduto lo scorso anno, e l’anno precedente ancora, problemi di budget, troppo limitato per poter introdurre novità per le pensioni come:

quota 100; quota 41 per tutti senza alcun onere; modifiche delle aspettative di vita; assegno universale per tutti.

Dunque l'esecutivo sarebbe poco propenso non solo alle modifiche per le novità per le pensioni attuali come le mini pensioni e quota 41 che vedremo nel dettaglio sotto e che avrebbero una certa apertura anche dai tecnici, ma anche e soprattutto sulle novità per le pensioni future, arrivando al momento a dire, probabilmente perchè consapevoli della situazione finanziaria (ma anche della mancanza di forza e volontà di revisione delle spese, sprechi, etc), di operazione a zero costi come possono essere quelle di sviluppare maggiormente le casse di categoria e attraverso quelle, come succede già con con alcune, di permettere di uscire prima. Un pò poco, rispetto agli elenchi che i tecnici si sarebbero detti pronti ad analizzare e alle stesse richieste delle forze sociali che rirpendenono il primo elenco che sembrava considiviso dell'esecutivo inizialmente e che vedremo di seguto.

La posizione delle forze sociali e impatto su novità per le pensioni

Dal canto loro, però, le forze sociali continuano a chiedere l’esecutivo significativi cambiamenti delle attuali pensioni e ulteriori modifiche delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. In tal senso, le richieste, stando alle ultime notizie, riguardano:

ampliamento dei lavoratori che potranno accedere mini pensione e quota 41; abbassamento della percentuale di invalidità dal 75% al 60% per mini pensione senza e quota 41; cancellazione del vincolo dei 6 anni continuativi per chi svolge occupazioni faticose e vuol chiedere mini pensione senza oneri e quota 41; maggiori per mini pensione e quota 41 per chi ha iniziato a lavorare giovanissimo o è impiegato in occupazioni faticose; riduzione degli anni contributivi da 36 a 35 per mini pensione senza oneri e quota 41 da parte di chi è impiegato in attività faticose.

Se queste richieste riguardano essenzialmente gli ulteriori miglioramenti che dovrebbero interessare le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, vi sono richieste ulteriori da parte delle forze sociali per un secondo momento di impegno sulle novità per le pensioni. Ma si tratta di richieste che, a quanto pare, non sembrano essere uguali a quelle di esecutivo e tecnici, e che dovrebbero interessare da: