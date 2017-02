Rinnovo contratti pubblico, statali, forze dell'ordine: spiegazioni su aumento stipendi e bonus 80 euro da Rughetti

Cambiano le regole nella pubblica amministrazione italiana e lo saranno ancora di più con lo sblocco del contratto. A quanto pare le novità saranno tante e resta ancora molto da scoprire. Di certo, non ci sarà più un aumento a pioggia per tutti senza alcuna differenziazione e non solo il riferimento alla produttività. Ma anche in relazione alle modalità di fruizione del surplus di stipendio in arrivo con la possibilità di sfondare anche il tetto di 85 euro medi al mese prospettati dall'accordo raggiunto a fine novembre tra forze sociali e maggioranza. La prova arriva dai chiarimenti forniti da Angelo Rughetti, sottosegretario al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione. Agli 80 euro già concesse, se ne aggiungeranno altri 85 al mese.

Novità sull'aumento dello stipendio degli statali: il piano della maggioranza.

E allora, in merito all'aumento dello stipendio dei dipendenti pubblici nel contesto delle trattative per il rinnovo del contratto, l'idea è di offrire un surplus non solo in termini di contanti, ma anche di agevolazione nel sociale. Qualche esempio? Una tariffa più bassa per la piscina comunale dei figli, spiega Rughetti, ma anche una riduzione del contributo da pagare per la mensa scolastica o uno sconto sull'abbonamento ai mezzi pubblici. Insomma, fare qualcosa di simile a quanto già esiste nel settore privato. In questo modo, argomenta, viene irrobustito il senso di appartenenza all'amministrazione pubblica con benefici sul miglioramento dei servizi offerti agli utenti. Il quadro diventerà più chiaro nelle prossime settimane.

Salario accessorio e dipendenti pubblici

Ed è dunque il salario accessorio a rappresentare un argomento di discussione, anche e soprattutto perché gli squilibri appaiono netti tra i vari comparti dello Stato. Tanto che nella riforma del pubblico impiego, presentata in Consiglio dei ministri giovedì, si stabilisce che al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni, la contrattazione per ogni comparto o area di contrattazione opera una graduale convergenza, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

Appare quindi chiara la volontà di mettere ordine, tenendo conto che nel salario accessorio oggi finiscono straordinari e diverse indennità, anche fisse, di comparto, e non solo variabili, come quelle di turno o reperibilità. C'è poi la produttività, voce che attualmente pesa meno del 30% sul totale dell'accessorio e che invece il governo vuole elevare a quota prevalente, oltre il 50%. Posto che l'obiettivo non è l'appiattimento completo, visto che alcune differenze si giustificano anche con il tipo di lavoro, basti pensare ai turni negli ospedali. Di certo il salario accessorio sarà un argomento caldo nelle trattative per i rinnovi contrattuali. Se, dati dell'Aran alla mano, dal picco, toccato nel 2011, a oggi si è perso di più sull'accessorio (-413 euro) che sul resto (-357 euro).