Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria quando i decreti attuativi e domanda INPS

I decreti attuativi si preparano ad arrivare giovedì due marzo ma, stando alle ultime notizie, c’è il rischio che possano arrivare in ritardo o incompleti, con una conseguente entrata in vigore più tardi delle novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41, fissata per il prossimo mese di maggio, anche se si tratta di un rischio teorico, considerando che al momento, nonostante la possibile incompletezza dei decreti attuativi, non si parla di alcun ritardo di entrata in vigore di ape volontaria, social e quota 41, per cui dovrebbe rimanere fissato per il primo maggio la data dalla quale si potrà inviare domanda all’Inps per richiedere ape e quota 41. Da maggio in poi, infatti, i lavoratori che desidereranno lasciare anzitempo la propria occupazione, in base alla loro condizione lavorativa e al tipo di attività che svolgono, potranno presentare domanda per avere accesso all’ape volontaria, all’ape social, dedicata a determinate categorie di persone come non occupati, malati e invalidi, impiegati in attività faticose, e quota 41 ad essa collegata.

Decreti attuatiti attesi per giovedì e ulteriori dettagli su ape e quota 41

Le ultime notizie sui decreti finali su ape volontaria, social e quota 41 potrebbero non essere completi di tutti i dettagli previsti. I tempi stringono e non sono ancora stati definiti quei particolari necessari per il funzionamento delle ultime novità per le pensioni di ape e quota 41. Tuttavia, nonostante non siano completi, ape e quota 41 non dovrebbero subire rinvii per quanto riguarda la loro entrata in vigore, perchè ogni dettaglio mancante dovrebbe arrivare in secondo momento con circolari esplicative ed esecutive o atti ufficiali dei tecnici, comunque entro maggio. Ma è anche possibile, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, che i decreti attuativi possano essere rimandati a metà marzo, per avere ulteriore tempo per definire ufficialmente dettagli di attuazione dell’Ape volontaria, dell’Ape social per chi è impegnato in occupazioni faticose e pesanti e persone senza occupazione e pensione anticipata per chi è entrato giovanissimo, a 14-15 anni. nel mondo occupazionale.

Contenuti dei decreti attuativi sulle ultime novità per le pensioni di Ape.

I decreti attuativi tanto attesi, come da tempo si sa, sono tre e dovrebbero riguardare:

tassi di interesse da calcolare sull’Ape; condizioni delle polizze assicurative; eventuali criteri per definire una priorità di accesso ad ape e quota 41.

Probabilmente però una delle mancanze del due marzo potrebbe riguardare proprio quei tassi di interesse fondamentali per capire se effettivamente l’Ape converrà per anticipare l’età pensionabile di qualche anno. Le ultime notizie hanno sempre parlato di una decurtazione sulla rata di rimborso mensile inferiore al 5%, compresa tra un 4,5% e un 4,7%, con tasso fisso d’ingresso, ipotesi di tan del 2,5% e un premio assicurativo sul 29% del denaro anticipato e che dovrà essere restituito da ogni lavoratore con un piano di rimborso 20ennale. Sono attesi ulteriori dettagli riguardanti la pensione dei lavoratori che svolgono attività faticose come:

eventuali novità per la categoria dei lavoratori edili; eventuale estensione delle categorie di persone che potranno accedere ad ape e quota 41; riduzione della percentuale di invalidità dal 57% al 60% per ape e quota 41.

Questi dettagli e l’arrivo dei decreti attuativi concluderanno il primo momento di impegno sulle novità per le pensioni cui dovrebbe seguirne un secondo, già annunciato, che dovrebbe interessare ulteriori novità per le pensioni che, si dice, dovrebbero essere più importanti e profonde rispetto alle attuali ape e quota 41, ma su cui non sembra esserci accordo tra esecutivo, tecnici e forze sociali, considerando che alcuni, cioè tecnici e forze sociali, spingono su novità per le pensioni di quota 41, novità per le pensioni di quota 41 per tutti, e revisione del meccanismo delle aspettative di vita, mentre l’esecutivo avrebbe intenzione di lavorare su novità per: