Forze dell'ordine, polizia, esercito: forze sociali divise su riordino carriere, bonus 80 euro, rinnovo contratti

E ci sono anche le forze dell'ordine tra i comparti su cui si stanno concentrando le attenzione della maggioranza nell'ambito del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Due sono in particolare i fascicoli aperti. Da una parte c'è il riordino delle carriere che ha subito la scorsa settimana una decisa accelerazione. Dall'altra c'è quel rinnovo del bonus di 80 euro al mese che tarda ad arrivare. Sotto il primo punto di vista le opinioni sono discordanti tra chi sorride per il riordino dei ruoli di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria, e chi invece lamenta il trattamento che avrebbe subito il Corpo dei vigili del fuoco.

Le disposizioni più recenti hanno disciplinato le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi e modificato l'ordinamento del personale per gli aspetti non rinviati alla contrattazione collettiva nazionale. Particolare attenzione è stata posta al rafforzamento del sistema del soccorso pubblico così come alla valorizzazione della formazione per migliorare i servizi alla cittadinanza. Ma è soprattutto il budget messo a disposizione che non convince "per l'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni con gli altri corpi", spiegano le forze sociali, e per le somme maggiori destinate al personale impiegatizio del Corpo.

Il tutto mentre ad attendere il bonus di 80 euro 2017 sono gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto.

Tra rinnovo contratti e aumenti in busta paga

Il salario accessorio nel pubblico impiego può rappresentare fino a metà dell'intera busta paga o solo un decimo, tanto che, guardando ai diversi comparti, tra il più basso e il più alto la differenza può arrivare a superare i ventimila euro. A scattare la fotografia sulla giungla dei contratti integrativi è l'Aran, l'Agenzia che rappresenta la maggioranza nei negoziati con le forze sociali e che presto dovrebbe ricevere dal ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione il mandato ad aprire i tavoli sui rinnovi, dopo sette anni di blocco. Nella classifica dei trattamenti accessori, vince la presidenza del Consiglio dei ministri, con 26.904 euro mentre all'ultimo posto c'è la scuola con 3.266 euro.

In questo caso le varie indennità e i tanti premi di produttività valgono il 47% dello stipendio complessivo, mentre nella scuola ci si ferma al 12%. Tra il valore minimo e quello massimo c'è un mondo variegato, dove le oscillazioni non mancano, dai ministeri con 6.816 (23% del totale) agli enti pubblici non economici come Inps e Inail (16.081, 38%), passando per le agenzie fiscali (11.322, 32%). Le differenze scontano anche il rapporto che c'è tra il numero di dirigenti e il resto del personale, visto che la retribuzione dei capi si basa soprattutto sui risultati. E non solo, le discrepanze si spiegano anche con il fatto che alcune indennità fisse in dei settori ricadono sulle voci stipendiali, in altri su quelle accessorie.