Cartelle Equitalia rottamazione 2017: comunicazione cartelle esattoriale, multe accettate e nuova rottamazione liti fiscali 2017

Quella di oggi è una giornata importante dal punto di vista fiscale perché è l'ultima a disposizione per Equitalia per inviare al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate. Si tratta della cosiddetta rottamazione delle cartelle che si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016. Occorre fare subito una distinzione di base: chi aderisce deve pagare l'importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si devono invece pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Cartelle Equitalia rottamazione 2017: come fare

In ogni caso, per aderire alla definizione agevolata è necessario utilizzare il modello di dichiarazione DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, disponibile sia sul sito e sia agli sportelli Equitalia. Una volta compilato, deve essere consegnato entro il 31 marzo 2017 agli sportelli di Equitalia spedito via posta elettronica (via pec) alle direzioni regionali di riferimento. Tra l'altro, occorre indicare la modalità di pagamento dell'importo, che sarà comunque quantificato e comunicato da Equitalia in seconda battuta, scegliendo tra il versamento in una soluzione unica entro luglio di quest'anno o in 5 rate:

Prima rata a luglio 2017 (24% dell'importo totale); Seconda rata a settembre 2017 (23% dell'importo totale); Terza rata a novembre 2017 (23% dell'importo totale); Quarta rata ad aprile 2018 (15% dell'importo totale); Quinta rata a settembre 2018 (15% dell'importo totale).

Cartelle esattoriali e liti fiscali: numeri da record e miliardi di euro

In questo contesto occorre fare i conti con la dura realtà e con le prospettive di ulteriori interventi per rispondere alle domande e alla situazione reale. Miliardi di euro sottratti al fisco e migliaia di cause, che sommergono le commissioni tributarie e rischiano di intasare, fino a bloccare, la sezione civile della Cassazione. Più precisamente, si attestano sopra i 30 miliardi di euro anche nel 2016 i nuovi ricorsi davanti alla giustizia tributaria, alle prese con 450.000 cause pendenti. Ma a crescere è anche il contenzioso arretrato davanti alla suprema corte, tanto che il governo sta valutando se intervenire con una nuova rottamazione delle liti nella scia delle cartelle esattoriali. Una idea che subito ha fatto pensare alla manovra sui conti pubblici che il governo sta preparando.

In realtà, ha precisato il viceministro dell'Economia Luigi Casero, non è per ora nel novero di quelle misure ma risponde all'appello della magistratura tributaria e della Cassazione. A lanciare l'allarme e a chiedere interventi di emergenza è stato il primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, che denuncia il macigno dell'arretrato, con 50.000 cause pendenti. Nessun Paese europeo ha una Cassazione tributaria, ha osservato ancora Canzio. Ma in Cassazione le Entrate vincono 9 volte su 10, ribatte il direttore Rossella Orlandi, dicendo che c’è già un filtro potentissimo. E gli italiani nel 2016 chiedono di vedere riconosciuto il diritto a non pagare ben 32 miliardi di euro - in calo rispetto ai 34 miliardi di euro del 2015 -, e arrivano davanti al giudice spesso per piccoli importi.