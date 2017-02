Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni,quota 41 decreti attuativi non pronti incontro Sindacati-Governo domani mercoledì

Ancora non pronti i decreti attuativi sulle ultime novità per le pensioni: cosa manca e ultime notizie su prospettive eventuali

I decreti attuativi relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 non sarebbero ancora pronti, stando a quanto riportano le ultime notizie, è possibile che vengano attuati tra ulteriori 15 giorni, con il rischio che slitti anche l’entrata in vigore ufficiale delle stesse novità per le pensioni, che dovrebbero prendere il via dal prossimo mese di maggio, come stabilito, mentre domani, mercoledì, si attende il nuovo incontro tra sindacati e governo. All'indomani dell'ultimo incontro con i sindacati della scorsa settimana, quando sono state confermate tutte le novità per le pensioni inserite nella nuova manovra, il governo aveva assicurato che i decreti attuativi erano in fase di elaborazione e che sarebbero stati approvati in tempi brevi, annunciando due nuovi incontri con i sindacati, uno domani e uno, che dovrà interessare il secondo momento di impegno su ulteriori novità per le pensioni, per il prossimo 23 marzo.

Decreti attuatiti su ultime novità per le pensioni pronti a slittare e possibili conseguenze

I decreti attuativi che erano attesi per giovedì 2 marzo probabilmente saranno rinviati o probabilmente saranno incompleti. Come da sempre reso noto e confermato dalle ultime notizie, i decreti attuativi tanto attesi sarebbero tre e dovrebbero riguardare:

tassi di interesse da calcolare sulla mini pensione condizioni delle polizze assicurative; eventuali criteri per definire una priorità a mini pensione e quota 41.

Da tempo sono state avviate le trattative per la definizione degli accordi sull’entità dei tassi di interesse che dovranno essere calcolati sulla mini pensione e sulle condizioni da definire con le assicurazioni, fino ad oggi si è sempre detto che le stesse trattative procedevano positivamente e si sarebbero chiuse nei tempi prestabili, ma così non è. E infatti il decreto che potrebbe mancare sarebbe proprio quello sui tassi di interesse. Ogni altro chiarimento o dettaglio, comunque, se non dovesse arrivare con i decreti attuativi sarà contenuto in successivo circolari esecutivo o atti dei tecnici che comunque, stando alle ultime notizie, dovrebbero arrivare sempre entro maggio, fermo restando l’avvio di mini pensione e quota 41 dal primo maggio quando, così come deciso, sarà possibile iniziare ad inoltrare domanda all’Istituto di Previdenza.

Dubbi sui tassi di interesse e ulteriori novità per le pensioni in un secondo momento

Per quanto riguarda i tassi di interesse da calcolare sul rimborso della mini pensione non si hanno ancora certezze ma stando a quanto circolato finora, complessivamente, il costo della rata di rimborso mensile della mini pensione percepita in anticipo per lasciare anzitempo la propria occupazione dovrebbe essere inferiore al 5%, compresa tra un 4,5% e un 4,7%, con un’ipotesi di tan del 2,5% e un premio assicurativo sul 29%. Insieme ai tassi di interesse ufficiale, stando alle ultime notizie, sono attesi ulteriori chiarimenti nei decreti attuativi relativi a:

estensione delle categorie di persone che potranno accedere a mini pensione e quota 41; novità per la categoria dei lavoratori edili; riduzione della percentuale di invalidità dal 57% al 60% per ape e quota 41.

In un secondo momento di lavoro sulle novità per le pensioni, poi, le discussioni dovrebbero concentrarsi su temi come:

pensione contributiva di garanzia per i giovani; novità per la previdenza complementare e integrativa; revisione del meccanismo delle aspettative di vita in base al tipo di occupazione in cui si è impiegati.