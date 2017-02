Prestiti personali Marzo 2017: offerte migliori a confronto con tassi interessi più bassi, condizioni, spese, importo, durata

Gli ultimi numeri confermano ancora una grande impennata di richieste di prestiti personali da parte degli italiani. La situazione rispetto a qualche mese fa non sembra essere mutata e sono ancora tantissime le famiglie che con il solo stipendio mensile non riescono a sostenere tutte le spese mensili necessarie, motivo per il quale ricorrono ad un prestito personale per avere la disponibilità di una maggiore liquidità. Spesso poi ciò che si desidererebbe sarebbe ricevere il denaro richiesto in tempi brevi e in questo senso, probabilmente, il consiglio è quello di rivolgersi a finanziarie piuttosto che ad istituti bancari, che solitamente impiegano un tempo minore per dare risposte alle richieste di prestito.

Prima di chiedere prestito ad una data banca o finanziaria, è bene consultare le diverse offerte disponibili sul mercato, in modo da scegliere la migliore che possa ben adattarsi alle proprie esigenze, anche in base all’uso che si ha intenzione di fare del denaro richiesto. Le offerte di prestiti personali, proprio per le tante richieste, sono sempre più e sempre diverse. Attualmente per i primi dieci giorni di questo mese di marzo 2017 continueranno ad essere in vigore le offerte di prestito migliori di febbraio, che man mano si aggiorneranno con il passare dei giorni di questo nuovo mese. Vediamo di seguito le migliori offerte e relative condizioni, tassi di interesse, spese, durata. Tra le migliori offerte troviamo quelle di:

Compass; Findomestic; Agos; Unicredit.

Prestiti personali Compass marzo 2017: cosa propongono e condizioni

Anche per questo mese di marzo 2017, Compass offre la possibilità di richiesta di prestito personale direttamente online semplicemente e comodamente accedendo al sito web ufficiale. Compass permette di richiedere somme che vanno dai 5 mila ai 30 mila euro, da restituire con un piano di rimborso di 84 mesi. Tra le proposte in vigore, l’offerta che permette di ottenere 9 mila euro da restituire con Tan fisso al 9,90% e Taeg pari all’11,45%.

Prestiti personali Findomestic marzo 2017: cosa propongono e condizioni

Tra le principali proposte attualmente offerte da Findomestic, quella che permette di richiedere una somma di 14mila euro da restituire con un piano di rimborso che prevede il pagamento di 96 rate mensili da 186 euro ciascuna e con Tan e Taeg, rispettivamente, al 6,29% e al 6,48%. Findomestic permette di effettuare simulazioni online e presentare richiesta di prestito per via telematizzata.

Prestiti personali marzo 2017 Agos: condizioni e cosa propone

Per questo mese di marzo 2017 Agos offre una forma di prestito personale che prevede la concessione di un prestito da 10 mila euro da rimborsare in 84 mesi. In questo caso, la rata mensile da corrispondere sarebbe pari a 143,70 euro, con Tan del 4,91% e Taeg del 6,17%. Anche in questo caso è possibile richiedere il prestito direttamente online semplicemente accedendo al sito ufficiale e cliccando sul riquadro Richiedilo Adesso.

Prestiti personali marzo 2017 Unicredit: proposte e condizioni

Per questo mese di marzo 2017 Unicredit propone ancora il prestito CreditExpress Dynamic che offre alla propria clientela la possibilità di richiedere finanziamenti che vanno dai 3.000 ai 30.000 euro, rimborsabili in tempi compresi tra i 36 e gli 84 mesi, a tassi decisamente vantaggiosi. Altra proposta Unicredit è quella di CreditExpress Easy che permette di richiedere importi minimi, compresi tra mille e 5mila euro, con tasso fisso al 6,90% e un piano di rimborso compreso tra i 12 e i 36 mesi. Se per esempio si richiede un prestito di 3,018,29 euro rimborsabili in 24 mesi le rate di pagamento sono da 135 euro al mese, con Tan fisso del 6,90% e Taeg dell’8,23 %.