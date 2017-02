730 2017 precompilata: detrazioni spese veterinarie, cure animali e farmaci. Regole e lista spese per animali scaricabili

Ci sono anche le spese veterinarie da portare in detrazione con il 730 2017 precompilato. Ma a ben precise condizione. Per quelle sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva, l'importo da indicare non può essere superiore a 387,34 euro e la detrazione viene calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro. Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19% viene calcolata su un importo di 258 euro. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione oneri detraibili della Certificazione Unica. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. Le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano le prestazioni professionali rese dal veterinario, l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario e le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

Spese veterinarie e 730 2017 precompilata: regole e lista spese per animali scaricabili

Al di là dell'importo non tutte le spese per animali possono essere detratte con il 730 2017 precompilato. E ci sono naturalmente regole ben precise da rispettare. Come precisato dall'Agenzia delle entrate, quelle sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario, ad esempio, non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare. Non sono poi detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Nel contesto del 730 2017 precompilato, le spese relative all'acquisto di medicinali, anche veterinari, sono detraibili solo se certificate da scontrino parlante. Deve perciò riportare il codice fiscale del soggetto destinatario, la natura dei medicinali acquistati, attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso, e la quantità. Di conseguenza, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario ma è sufficiente lo scontrino parlante.

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata dai sostituti d'imposta; gli oneri deducibili o detraibili quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico.