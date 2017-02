Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Zaia, Salvini, Berlusconi

Mentre è partita ormai la riorganizzazione del centrosinistra, con avvio della scissione interna, e le ultime notizie che confermano Congresso e primarie il prossimo 30 aprile, anche in centrodestra sembra alla ricerca di un nuovo assetto. Si cerca, innanzitutto, di definire un leader del centrodestra, che potrebbe essere deciso anche attraverso stesse primarie, come chiesto da Matteo Salvini della Lega già qualche tempo fa. Ancora caos, dunque, nel centrosinistra e nel centrodestra, mentre in tal senso sembra decisamente più definita la situazione all’interno del movimento pentastellato anche se, come riportano le ultime notizie,non vi è ancora nulla di ufficiale.

Le ultime posizioni di Zaia e conseguenze per novità per le pensioni

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che potrebbe candidarsi a leader del centrodestra, è tra coloro che da sempre, esattamente come la sua stessa Lega, puntano su una totale revisione dell'attuale norma previdenziale, lui che nella sua regione ha già eliminato le ricche pensioni agli alti esponenti istituzionali e che ha chiesto la cancellazione del sistema contributivo in sostituzione. Secondo quanto affermato da Zaia, infatti, le regioni non devono essere mini Istituti Previdenziali, non devono avere il compito di pagare le pensioni, bensì altri. Tra le novità per le pensioni per tutti da Zaia sostenute, quota 100, quota 41 per tutti e introduzione dell’assegno universale.

Le ultime affermazioni di Matteo Salvini e conseguenze per novità per le pensioni

Come sopra riportato, per la definizione di un nuovo leader del centrodestra, il leader del Carroccio Salvini ha proposto di andare a primarie. Ben lontano da Forza Italia, con cui continuano scontri e tensioni, attaccato da alcuni dei suoi, Salvini in questi ultimi giorni, come riportano le ultime notizie, sembra aver allargato i suoi orizzonti, iniziando a guardare anche al Sud come ‘parte dell’Italia, come da lui stesso affermato, pronto ad un grande evento a Napoli, che sarebbe in programma l’11 marzo, cosa che in vista di un nuovo voto sarebbe certamente favorevole, mirando soprattutto a quelle novità per le pensioni da sempre portate avanti, come quota 100 e completa revisione dell’attuale sistema previdenziale, e ad un necessario avvio di sistemi in grado di rilanciare l’occupazione, che potrebbe rappresentare il motore per lo sviluppo del Sud.

Le ultime posizioni di Berlusconi e impatto su novità per le pensioni



Anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che non è tra coloro che ambiscono al voto subito, come Salvini, soprattutto perché in attesa della sentenza di Strasburgo che dovrà riabilitarne la candidabilità (o meno), condivide la necessità di una revisione dell’attuale sistema pensionistico: le ultime notizie confermano un suo interesse innanzitutto per l’aumento delle pensioni più basse, a 800, mille euro, e la novità dell’assegno universale. Quest’ultima novità si inserirebbe, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, nel nuovo grande piano di Berlusconi di sostegno ai meno abbienti: Berlusconi starebbe, infatti, studiando un sistema di aiuti fiscali per i più indigenti, sgravi per le famiglie numerose e nuove tutele assistenziali per le donne divorziate. Previsto anche nelle intenzioni di Berlusconi non solo un innalzamento delle pensioni minime ma anche forme previdenziali a favore delle casalinghe. Berlusconi si sarebbe detto favorevole anche a modifiche delle attuali regole previdenziali con approvazione della novità per le pensioni di quota 100.