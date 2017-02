Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria incontro Sindacati-Governo con DPCM e Decreti Attuativi domani

E' in programma domani, mercoledì primo marzo, il nuovo incontro tra sindacati e Governo, occasione durante la quale si discuterà nuovamente di novità per le pensioni di ape volontaria, social, e quota 41 e ulteriori chiarimenti in merito ma anche sull'avvio di una successiva fase di lavoro su ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero prospettarsi più importanti e profonde. Sul tavolo dell’incontro di domani tra il Governo e i sindacati dettagli e chiarimenti sulle ultime novità per le pensioni di ape e quota 41 come:

allargamento delle novità per le pensioni ad altre categorie di lavoratori; riduzione della percentuale di invalidità dal 57% al 60% per ape e quota 41; valore della rata di rimborso per ogni anno di anticipo pensionistico.

Per quanto riguarda i tassi di interesse da calcolare sul rimborso della mini pensione non si hanno ancora certezze ma stando a quanto circolato finora, complessivamente, il costo della rata di rimborso mensile della mini pensione percepita in anticipo per lasciare anzitempo la propria occupazione dovrebbe essere inferiore al 5%, compresa tra un 4,5% e un 4,7%, con un’ipotesi di tan del 2,5% e un premio assicurativo sul 29%. In un secondo momento di lavoro sulle novità per le pensioni, poi, le discussioni dovrebbero concentrarsi su temi come:

pensione contributiva di garanzia per i giovani; novità per la previdenza complementare e integrativa; revisione del meccanismo delle aspettative di vita in base al tipo di occupazione in cui si è impiegati.

Presentazione decreti attuativi e possibilità di slittamento

La presentazione dei decreti attuativi, come riportano le ultime notizie, si attendono domani per l’attuazione giovedì 2 marzo, attuazione che, probabilmente, sarà rimandata perché, stando alle ultime e ultimissime notizie, non dovrebbero essere completi. E’ possibile anche che giovedì vengano attuati i Dpcm incompleti e che successivamente, ma sempre entro il mese di maggio, arrivino circolari esecutive e atti dei tecnici. I decreti attuativi tanto attesi sarebbero tre e dovrebbero riguardare:

tassi di interesse da calcolare sull'ape; condizioni delle polizze assicurative; eventuali criteri per definire una priorità di accesso ad ape e quota 41.

Ma, come sopra riportato, potrebbe mancare proprio il decreto che potrebbe mancare sarebbe proprio quello sui tassi di interesse. Nulla è ancora ufficiale se non le ipotesi sopra riportate e per cui si attendono conferme ufficiali. In ogni caso, comunque, nonostante le ultime notizie ipotizzino un ritardi di arrivo dei Dpcm con conseguente slittamento dell’entrata in vigore di mini pensione e quota 41, per ape volontaria, social e quota 41, come al momento deciso, si potranno iniziare ad inviare le domande all’Istituto di Previdenza a partire dal primo maggio. All’indomani della riunione di domani, è già stato fissato un nuovo incontro tra governo e sindacati durante il quale si darà avvio al secondo momento di lavoro su ulteriori novità per le pensioni che, stando alle ultime notizie, dovrebbero riguardare:

novità per dare nuovo slancio a previdenza complementare e integrativa; modifica del sistema delle aspettative di vita; novità di revisione del sistema contributivo soprattutto per i giovani.