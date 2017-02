Conti deposito Marzo 2017: tassi di interesse più alti, rendimenti migliori, condizioni, bollo. Offerte migliori confronto

Continua ad essere il migliore investimento per gli italiani che hanno un po’ di risparmi da investire il conto deposito, che permette di ottenere, sulle somme depositate in Banca, una rendita elevata a zero rischi, e prevede un’operatività ridotta che prevede tre tipi di operazioni: versamenti e prelievi da e verso il conto di appoggio e il vincolo delle somme per un determinato periodo. Per aprire un conto deposito è necessario essere titolari di un conto corrente classico, che sarà di appoggio e permetterà di effettuare online le operazioni di trasferimento di denaro dal conto operativo (conto corrente) al conto deposito.

I conti deposito possono essere di due tipologie: vincolati o liberi. Nel primo caso si tratta di conti deposito che prevedono rendimenti superiori con vincoli di tempo tra i 3 mesi e tre anni, solitamente, ma anche di durate superiori che non possono essere svincolati se non pagando penali; nel secondo caso, invece, non sono previsti vincoli di tempo e si può ritirare il denaro investito in qualsiasi momento si desideri, a rendimenti, chiaramente, più bassi.

Tra le migliori offerte di conti deposito disponibili per questo mese di marzo 2017, che per i primi 10 giorni saranno le offerte finali di febbraio che man mano si aggiorneranno con il passare dei giorni di questo mese, spiccano quelle di:

Findomestic; Santander Comsumer Bank; Rendimax; Banca Dinamica; BancaProgetto.

Proposte conto deposito marzo 2017 da Findomestic e Santander Comsumer Bank

Findomestic propone ancora per questo mese di marzo 2017 un conto deposito vincolato che prevede un tasso lordo dell'1%, interessi netti di 26,86 euro per vincoli a sei mesi e per importi fino oltre i 10mila euro il tasso lordo è dello 0,50%. Santander Consumer Bank propone ancora per questo mese di marzo 2017 Conto IoPosso, conto deposito libero, attivo sia online sia in filiale, che prevede tassi del’1,15% lordo per 12 mesi di deposito non vincolato, con liquidazione degli interessi trimestrale e che prevede il pagamento dell’imposta di bollo di 20 euro annui.



Proposte conto deposito marzo 2017 da Rendimax e BancaDinamica

Banca Ifis anche per questo mese di gennaio 2017 propone il conto deposito vincolato Rendimax che prevere un tasso lordo dell'1,10% con interessi netti di 40,26 euro e la liquidazione posticipata degli interessi. Conto BancaDinAmica propone, invece, conto di deposito online che rende un tasso lordo dell’1,80% per 12 mesi di vincolo, ma svincolabile anche prima della scadenza del tempo senza necessità di pagamento di alcuna penale. Gli interessi sono liquidati in via posticipata ed è previsto il pagamento dell’imposta di bollo di 60 euro all’anno. Inoltre, con l’Opzione Vivi Libero è possibile avere in promozione lo 0,50% sul deposito libero.

Proposte conto deposito marzo 2017 da Banca Progetto

Tra le migliori offerte di conti deposito attualmente disponibile anche quella di Banca Progetto che propone ContoProgetto, conto deposito libero che prevede Interessi netti per 134,82 euro al Tasso effettivo dell’1,36% (1,19% a regime) e Tasso lordo del 2,50% per i primi 90 giorni, poi al Tasso base dell’1,60%. Questo conto non prevede alcuna spesa, l’imposta di bollo è a carico della banca e apertura e operatività del conto sono solo online.