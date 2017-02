Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria, Opzione Donna,ricongiunzione,Cumulo circolari INPS,decreti attuativi

Decreti attuativi e circolari Inps necessarie per le regole ufficiali di funzionamento delle novità per le pensioni di quest’anno: ultime notizie e cosa aspettarsi

Manca ormai davvero poco alla presentazione dei decreti attuativi sulle ultime novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41 anche se, stando alle ultime notizie, è possibile che slittino. Inizialmente in programma per domani, primo marzo; poi anticipati a metà febbraio dai tecnici che parlavano di un ottimo andamento delle trattative con istituti di credito e associazione delle assicurazioni per la definizione dei tassi di interesse da calcolare sull’ape e la definizione delle condizioni alle polizze assicurative che obbligatoriamente i lavoratori dovranno sottoscrivere se decideranno di lasciare anzitempo la propria occupazione; poi ancora rimandati al 2 marzo e ora addirittura da prorogare alla metà del mese. Se così fosse davvero, il timore è che slitti anche la data di avvio di ape volontaria, social e quota 41, fissato per il primo maggio.

Cosa aspettarsi domani per i Dpcm e nuove riunioni tra esecutivo e forze sociali

Ma nulla è ancora ufficiale. Bisognerà aspettare il nuovo incontro di domani tra esecutivo e forze sociali, quando si tornerà a discutere dei Dpcm sulle ultime novità per le pensioni di ape. A seguito della riunione di domani tra esecutivo e parti sociali per la definizione delle regole di funzionamento di ape e quota 41 da inserire nel decreti attuativi, è già stata fissata una nuova riunione proprio tra forze sociali e Dicastero dell’Occupazione per avviare le discussioni sulle ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero essere trattate in un secondo momento e interessare principalmente:

previdenza integrativa e complementare; modifiche del sistema di calcolo contributivo; modifiche del sistema delle aspettative di vita in base alla professione che si svolge.

Dettagli, chiarimenti e nuovi tempi possibili per attuazione Dpcm

Il problema è che, stando alle ultime e ultimissime notizie, è possibile che non tutti i dettagli e chiarimenti attesi arriveranno con i Dpcm che saranno presentati domani. Saranno diverse le mancanze di cui si parla, a partire, molto probabilmente, dai tassi di interesse ufficiali che dovranno essere calcolati sulla restituzione dell’Ape agli istituti di credito. E’, dunque, possibile che per ulteriori dettagli e chiarimenti, dopo l’attuazione dei Dpcm che resterebbe confermata a giovedì, arriveranno circolari esecutivi e atti ufficiali dei tecnici, da definire entro il mese di maggio per evitare ritardi di entrata in vigore di ape e quota 41, che completeranno le regole di funzionamento di ape social, volontaria e quota 41. Ma insieme a circolari esecutive eventualmente relative ad ape e quota 41, dall’Inps si attendono ulteriori circolari Inps relative alle altre novità per le pensioni inserite nella nuova manovra e al via da quest’anno, che se non dovessero arrivare, potrebbero bloccare tutto.

Si tratta di circolare che riguarderanno:

opzione donna, per cui non sono previste modifiche, confermata la proroga al 31 luglio 2016 ma per cui manca il termine a partire dal quale sarà possibile inoltrare la domanda di richiesta; cumulo; ricongiunzione gratuita di tutti i propri contributi previdenziali.