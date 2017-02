Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Marattin, Barbagallo, Cassano

Tutto è pronto per la prossima riunione di domani tra esecutivo e forze sociali, occasione per definire gli ultimi dettagli e chiarimenti relativi alle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per capire quanto effettivamente saranno attuati gli atti finali ufficiali che dovranno regolare il funzionamento di mini pensione e quota 41, alla luce delle ultime notizie che hanno ipotizzato uno slittamento, e all’avvio del secondo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni che dovranno andare oltre le attuali mini pensioni e quota 41 ed essere più importanti e profonde.

Le ultime affermazioni del viceministro Marattin e conseguenze per novità per le pensioni

Tra coloro che si stanno occupando della definizione degli atti finali sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 anche il viceministro dell’Economia, Luigi Marattin, che, come recente affermato, avrebbe anche aperto alle richieste di miglioramento delle stesse novità per le pensioni, comunque convinto del fatto che le attuali norme pensionistiche non dovrebbero essere del tutto eliminate e che ha più volte ripetuto come, a fronte di decurtazioni sulla pensione finale, bisognerebbe permettere a chi lo volesse o non fosse più in grado di rimanere a lavoro di andare in pensione prima. Anche lui, secondo le ultime e ultimissime notizie, alla discussione di un futuro secondo momento di analisi per ulteriori novità per le pensioni decisamente più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41. In particolare, il secondo momento dovrebbe essere dedicato, stando alle ultime notizie, a ulteriori novità per le pensioni come:

revisione del sistema di calcolo contributivo, per renderlo più equo soprattutto per i giovani di oggi precari; introduzione di una pensione contributiva cosiddetta di garanzia; novità per le pensioni strutturali per le donne e disabili; revisione del sistema di adeguamento alla speranza di vita in base alla tipologia di professione che si svolge.

Le ultime affermazioni di Barbagallo e impatto su novità per le pensioni

Il leader della Uil Barbagallo, tra coloro che ha sempre chiesto nuovi confronti con l’esecutivo per la definizione di ulteriori novità per le pensioni positive per tutti, all’indomani di quella intesa già raggiunta su mini pensione e quota 41, ha affermato che la riunione di domani sarà l'occasione giusta e ideale rivedere i testi relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e soprattutto per definire la portata dei beneficiari della mini pensione senza oneri e l’eventuale convenienza della mini pensione.

Le ultime posizioni di Cassano e conseguenze per novità per le pensioni

Pronto ad impegnarsi in un secondo momento di revisione delle norme pensionistiche anche il vice responsabile del Dicastero dell’Occupazione Cassano che avrebbe chiaramente affermato di essere favorevole all’introduzione di novità per le pensioni, annunciando una revisione del meccanismo delle aspettative di vita e un ulteriore aumento del fondo indigenza. Secondo Cassano, inoltre, le attuali novità per le pensioni di mini pensioni e quota 41 rappresentano comunque un primo passo verso un cambiamento delle attuali norme pensionistiche, seppur si tratti ancora di novità per le pensioni sperimentali e limitate.