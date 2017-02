Rinnovo contratti pubblico e statali: novità attese a Marzo aumento stipendi, regole, premi, assunzioni, precari, licenziamenti

Quello di marzo è un mese da seguire con molta attenzione sul fronte dipendenti pubblici. Non solo è infatti attesa la ripresa del confronti tra forze sociali e Aran sul rinnovo dei contratti degli statali. Ma anche sui fronti delle regole, dei premi, delle assunzioni, dei precari e dei licenziamenti sono in arrivo importanti novità. E alcune anche piuttosto inedite. Basti leggere la proposta (per ora non c'è nulla di concreto ma nei prossimi 30 giorni potrebbe essere approfondita) di dire addio al badge per fare posto al rilevamento delle impronte digitali per registrare le presenze e scongiurare il fenomeno dei furbetti del cartellino. E non si tratta di una novità assoluta, considerano che è già realtà nel Ruggi d'Aragona di Salerno.

A quanto pare l'ipotesi ha già incassato il via libera del ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dopo il caso di assenteismo che ha portato all'arresto di 55 dipendenti dell'ospedale Loreto Mare. Una vicenda che ha fatto scendere in piazza, davanti all'ospedale un gruppo di infermieri e operatori sanitari migranti, e il Codacons ha lanciato un'azione risarcitoria collettiva sugli eventuali danni fisici ai pazienti. Inevitabile allora che si pensi a un cambio di passo ovvero a nuove soluzioni, oltre il licenziamento, per arginare il fenomeno.

Dipendenti pubblici: arriva una boccata d'ossigeno

Ed è in arrivo una boccata d'ossigeno per gli statali perché il numero dei prossimi assunti nel comparto pubblico è piuttosto significativo. Una cifra tonda pari a 2.000. Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha predisposto un decreto per l'assunzione di circa 2.000 statali. Si tratta di un decreto interministeriale, già firmato dal ministro Marianna Madia che, secondo quanto si apprende, attende la firma del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e prevede assunzioni di personale e dirigenti in varie aree dello Stato. In prima battuta dovrebbero esserci 1.300 assunzioni, le altre riguardano concorsi ancora da bandire.

Nel dettaglio si contano 1.315 nuove assunzioni, solo 12 per dirigenti, tra cui spiccano le infornate per il Ministero dei Beni culturali (301), l'Inps (259) e il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (130). Degli altri 788 posti da mettere a bando, per oltre la metà (407) è già prevista l'autorizzazione ad assumere. I nuovi ingressi fanno capo ai budget accumulati nelle diverse annate. Qui non sono considerati i corpi di polizia, per cui si sono avute già diverse autorizzazioni, e la scuola, che ha potuto contare sul cosiddetto concorsone. Chiare le parole che arrivano dal ministro della Funzione Pubblica nella serata di ieri.

A suo dire è stata conclusa la più grande operazione di mobilità mai fatta in Italia poiché sono state ricollocate 20.000 persone e così è possibile ricominciare in maniera regolare, ha precisato il ministro Madia toccando un altro tema cruciale della pubblica amministrazione ovvero a riorganizzazione delle Province. Enti intermedi rimodulati dalla riforma Delrio.