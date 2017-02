Offerte tariffe cellulari marzo 2017 migliori Tim, 3 Italia, Wind, Vodafone. Sconti, promozioni migliori a confronto

Per i primi 10 giorni di marzo le offerte sulle tariffe per cellulari ricalcheranno quelle del mese di febbraio. Poi le novità.

Gli operatori telefonici Tim, 3 Italia, Wind e Vodafone scaldano i muscoli in vista della proposizione delle nuove tariffe per il mese di marzo 2017. In questi primi 10 giorni del mese non sono attesi grandi cambiamenti e, a parte qualche ritocco e offerta temporanea, è attesa la riproposizione delle stesse proposte dello scorso mese. Solo nella seconda parte è evidentemente da mettere in conto una parziale rivisitazione delle migliori tariffe per cellulari ovvero nuove promozioni e ulteriori sconti e di cui riferiremo man mano che saranno attive.

Tim

Tim continua a giocare le sue carte nel mese di marzo 2017 basandosi sulla varietà dei piani Tim Special:

Tim Special Start: 1000 minuti di conversazione, 2 GB di traffico web e TimMusic per sei mesi a 20 euro ogni 28 giorni; Tim Special Large: 3000 minuti di conversazione, 3 GB di traffico web e TimMusic per sei mesi a 30 euro ogni 28 giorni; Tim Special Unlimited: minuti di conversazione e SMS illimitati, 6 GB di traffico web, TimMusic per sei mesi, 10 GB di spazio su Tim Cloud e Tim Protect a 40 euro ogni 28 giorni; Tim Special Voce: 500 minuti di conversazione a 10 euro ogni 28 giorni; Tim Special Voce+Dati: 500 minuti di conversazione, 2 GB di traffico web e TimMusic per sei mesi a 15 euro ogni 28 giorni.

3 Italia

Nel caso di 3 Italia, il pacchetto di tariffe per cellulari a cui fare riferimento anche nel mese di marzo è All-In. Più esattamente si tratta da una parte di

All-In 400: 400 minuti di conversazione, 400 SMS e 4 GB di traffico web a 5 euro al mese; All-In Unlimited: minuti di conversazione illimitati, 400 SMS, 8 GB di traffico web a 10 euro al mese; All-In Vip: minuti di conversazione illimitati, 300 SMS, 30 GB di traffico web a 15 euro al mese.

E dall'altra di

All-In 400 Smart: 400 minuti di conversazione, 400 SMS, 4 GB di traffico web a 5 euro al mese e smartphone incluso a partire da 2 euro; All-In Unlimited Smart: minuti di conversazione illimitati, 400 SMS e 8 GB di traffico web a 10 euro al mese e smartphone incluso da 1 euro; All-In Vip Smart: minuti di conversazione illimitati, 300 SMS, 30 GB di traffico web a 15 euro con addebito su carta o 20 euro su credito residuo al mese.

Wind

In attesa di capire come si concretizzerà il matrimonio con 3 Italia, le offerte di Wind per cellulari si basano su All Inclusive:

All Digital: 500 minuti di conversazione e 5 GB di traffico web a 15 euro ogni 28 giorni; All Inclusive: 500 minuti di conversazione, 500 SMS, 2 GB di traffico web a 12 euro ogni 28 giorni; Noi Tutti: 400 minuti di conversazione a 7 euro ogni 28 giorni; Noi Tutti 1000: 1000 minuti di conversazione a 9 euro ogni 28 giorni.

Vodafone

Infine, il piatto forte di Vodafone per cellulari è la linea di offerte Red ovvero

Red Maxi: minuti di conversazione ed SMS illimitati, 8 GB di traffico web a 39 euro 28 giorni; Red Start: minuti di conversazione ed SMS illimitati, 4 GB di traffico web a 29 euro ogni 28 giorni.

A cui aggiungere per ricaricabili:

Vodafone Digital: 400 minuti di conversazione, 100 SMS, 2 GB di traffico web a 15 euro ogni 28 giorni; Vodafone Start: 400 minuti di conversazione, 100 SMS, 100 MB di traffico web a 10 euro ogni 28 giorni; Vodafone Super: 400 minuti di conversazione, 100 SMS, 3 GB di traffico web e musica in streaming illimitata a 18 euro ogni 28 giorni.