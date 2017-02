Pensioni ultime notizie mini pensioni,quota 41,quota 100 tre scenari incontro Sindacati-Governo Gentiloni domani mercoledì 1 Marzo

Particolarmente atteso il nuovo incontro di domani, mercoledì primo marzo, tra sindacati e governo Gentiloni per la definizione degli ultimi dettagli relativi alle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Stando alle ultime notizie, i decreti attuativi potrebbero slittare a metà marzo, considerando che il tempo per la concreta attuazione dei Dpcm è davvero stretto, poichè la scadenza è fissata per giovedì 2 marzo. A rallentare l'attuazione dei Dpcm soprattutto la questione dei lavoratori che sono entrati giovanissimi, a 14-15 anni, nel mondo occupazionale, e il requisito dell'anno di contribuzione da maturare obbligatoriamente entro il 19esimo anno di età e la richiesta di ampliamento delle categorie di persone che potranno accedere a mini pensione e quota 41. All’indomani, dunque, delle ultime notizie su possibili Dpcm incompleti, mancanti di chiarimenti fondamentali per il funzionamento ufficiale di mini pensione e quota 41, e possibili slittamenti, che da qualche giorno stanno facendo temere un ritardo anche dell’entrata in vigore a maggio di mini pensione e quota 41, ci si chiede cosa davvero ci si dovrà aspettare dall’incontro di domani.

Incontro sindacati-Governo Gentiloni: tre possibili scenari

E’ possibile che dall’incontro di domani possano delinearsi tre diversi scenari e cioè che:

tutto sia già definito e la riunione sia solo simbolica; i termini dell’accordo siano molto vicini; gli atti finali saranno depositati entro i termini corretti, ma diversi da quanto ci si aspettava e incompleti, tanto da dover aspettare successive circolari esecutive o atti dei tecnici per ulteriori dettagli e chiarimenti su novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

Ad oggi però nulla è ufficiale e tutto è ancora in forse. Sottolineiamo che circolari esecutive non sarebbero attese solo per definire gli ultimi dettagli ufficiali di funzionamento di mini pensione e quota 41 ma anche per: contributivo donna e relativi tempi di invio della domanda e per la ricongiunzione gratuita di tutti i propri contributi previdenziali.

Prossimi appuntamenti per ulteriori novità per le pensioni e secondo momento di analisi

Dopo la riunione di domani tra sindacati e Governo Gentiloni, sono già stati programmati altri incontri, uno per il 9 marzo, quando si tornerà a parlare di ammortizzatori sociali, e uno per il prossimo 23 marzo, quando invece sarà la volta dell’avvio delle discussioni sul secondo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni. Stando alle ultime e ultimissime notizie, in quella occasione l’attenzione dovrebbe sostanzialmente focalizzarsi su giovani e loro futuro pensionistico, partendo da modifiche del sistema di calcolo pensionistico con metodo contributivo, proprio per sostenere i giovani di oggi spesso precari; passando per una nuova spinta a previdenza integrativa e complementare, per arrivare a modifiche del meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile alle aspettative di vita, con scatti che oggi sono previsti per tutti, e cambiamenti che dovrebbero essere modulati in base alla tipologia di attività che si svolge.