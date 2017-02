Forze dell'ordine, esercito, polizia, vigili del fuoco: 80 euro in busta paga a Marzo, le probabilità

Il mese di marzo è quello decisivo e non più rinviabili per lo scioglimento del nodo relativo al bonus di 80 euro 2017 in busta paga.

C'è una buona e una cattiva notizie sul versante del bonus di 80 euro per le forze dell'ordine e i militari dell'Esercito. Di positivo c'è che il prossimo mese di marzo 2017 sarà quello decisivo per il varo del decreto della Presidenza del Consiglio che, a meno di sorprese dell'ultim'ora, evidentemente sempre possibili, conferma e fissa le modalità per lo stanziamento della somma. Dopotutto l'appuntamento non è più rinviabile proprio perché scadono i termini per la definizione del provvedimento, così come stabilito dall'ultima legge di Bilancio. Di negativo c'è che non è affatto detto che, in caso di via libera, il bonus troverà spazio sin dalle buste paga di marzo. Non solo, ma occorre fare i conti anche con gli arretrati ovvero gli ormai 160 euro netti accumulati tra gennaio e febbraio.

Al di là della netta divisione tra sì e no rispetto al mese di marzo come quello della scuola, le modalità di erogazione del bonus di 80 euro 2017 saranno le stesse dello scorso anno, così come i destinatari, considerando che sono coinvolti gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto.

Non solo riordino delle carriere forze dell'ordine

Non solo riordino delle carriere forze dell'ordine, con particolare riferimento ai Vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo di polizia penitenziaria, la pubblica amministrazione italiana riapre le porte alle assunzioni: è pronto il decreto che autorizza oltre 1.300 contratti e dà il via libera a bandire, e poi far entrare, altre 800 nuove leve. Un pacchetto da più di duemila posti di lavoro, previsto da un decreto della presidenza del Consiglio, già siglato dalla ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e ora in attesa della firma del titolare dell'Economia.

A detta della ministra è stata conclusa la più grande operazione di mobilità mai fatta in Italia, sono state ricollocate 20.000 persone, adesso possiamo ricominciare ad assumere in modo regolare. Nel dettaglio sono 1.315 le nuove assunzioni autorizzate, tra cui spiccano quelle per il ministero dei Beni culturali (301), l'Inps (259) e il Ministero della Giustizia, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (130). Degli altri 788 posti per cui c'è il via libera al bando, per oltre la metà (407) è già previsto anche il sì all'immissione. Quanto alle risorse, i nuovi ingressi fanno capo ai budget accumulati nelle diverse annate. Lo sblocco inserito nel decreto in dirittura d'arrivo non contempla i corpi di polizia e la scuola.

Decisamente caldo è anche il tema delle espulsioni: per la ministra bisogna essere molto rigorosi, anche responsabilizzando i dirigenti, che se non agiscono di fronte a una prova schiacciante, allora rischiano loro stessi il licenziamento.