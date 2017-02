Volantino Euronics, Mediaworld, Unieuro, Expert Marzo 2017: migliori offerte e sconti cellulari, Ps 4, Xbox One, Tv, computer

Inizio del mese di marzo nel segno delle offerte e degli sconti per le principali catene di vendita dei prodotti di elettronica di consumo. A vario titolo Euronics, Mediaworld, Unieuro ed Expert propongono promozioni più o meno interessanti su cellulari e tablet, PlayStation 4 e Xbox One, TV e computer, notebook e fotocamere. In tutti i casi si tratta di proposte a tempo. Significa che, se ritenute valide, le offerte vanno colte al volo perché le scorte sono limitate. Il tutto ricordando come siano quasi sempre proposti finanziamenti a tesso agevolato per portare a casa i device nel mirino.

Euronics

Inizio mese nel segno delle promozioni per Euronics che propone uno sconto del 50% applicato sul prodotto meno costoso nel caso di doppio acquisto purché uno dei due costi almeno 499 euro. Tra i tanti prodotti con offerte di entità variabile ci sono il Samsung Galaxy A a 429 euro, il Samsung Galaxy S7 Edge a 729 euro, il Samsung Galaxy Tab A a 299 euro, lo smartwatch Samsung Gear S3 classic a 429 euro e lo smartphone Samsung Galaxy J5 a 189 euro. Ecco poi Huawei Mate 9 a 749 euro, Huawei P9 a 549 euro, Huawei P8 Lite a 179 euro. Infine segnaliamo tra le tante opportuni LG XCam a 239 euro, LG XPower a 199 euro, Sony Xperia XA a 299 euro, NGM E505 Plus a 139 euro.

Mediaworld

Naturalmente è in prima fila anche Mediaworld con sconti e promozioni su smartphone, tablet, PC, notebook, smartwatch, fotocamere e stampanti. Tra le riduzioni di prezzo immediatamente applicabili per chi effettua acquisti online ci sono Samsung Galaxy J5 (2016) a 159,99 euro (-11,11%) e Samsung Galaxy J3 (2016) a 139,99 euro (-12,50%), Huawei P9 Lite a 239,99 euro (-20%) e Huawei P8 Lite a 149,99 euro (-16,67%), Lumia 650 a 109,99 euro (-26,67%) e Lumia 640 XL a 119,99 euro (-33,34%), Honor 8 Blu (-10%) e Honor 5X a 179,99 euro (-28%), iPhone SE da 64 GB a 479,99 euro (-15,79%) e LG G5 Smart Edition a 349,99 euro (-30%). Asus Zenfone 2 Laser a 159,99 euro (-20%).

Unieuro

Ci sono 23 giorni di sconti in questo mese di marzo 2017 con Unieuro e tra le principali offerte ecco il Samsung Galaxy S7 Edge a 646 euro, l'Phone 5S a 299 euro, l'iPhone 7 da 128 GB a 839,90 euro, il Huawei Mate 9 a 749,90 euro, il Huawei P8 Lite 2017 a 249,90 euro, il Huawei P8 Lite a 179,90 euro, l'Asus Zenfone 3 a 329,90 euro, il Meizu MX 6 a 299,90 euro, LG K10 a 199,90 euro, LG K8 a 159,90 euro. Non solo smartphone perché nel carnet delle proposte rientrano anche TV Samsung, Sony, LG, Philips così come notebook, PC e Mac. Non ci sono proposte imperdibili, ma si tratta comunque di riduzioni di prezzo interessante per chi intende acquistare uno dei prodotti presenti nel nuovo volantino Unieuro proprio in questo periodo.

Expert

La maggior parte delle proposte si concentra sul comparto degli elettrodomestici, tuttavia non manca qualche offerta legata a notebook, PC, TV e smartphone. Fanno infatti la loro comparsa il Samsung Galaxy A (2017), il Huawei P8 Lite 2017, il Huawei P9, il Huawei Mate 9 e i tanti device della della serie K di LG K.