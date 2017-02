Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 riparte assegno universale in Aula e fuori

Se le ultime notizie tendono a concentrarsi soprattutto sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per cui si attende con particolare attenzione la nuova riunione di domani tra esecutivo e forze sociali con contestuale definizione degli ultimi dettagli che dovranno rientrare nei decreti attuativi pronti a stabilirne le regole ufficiali di funzionamento ma che, stando alle ultime e ultimissime notizie, potrebbero o essere incompleti, e accompagnati dunque da successive circolari esecutivi o atti ufficiali dei tecnici, o essere anche rimandati alla metà del mese di marzo, quindi non più attuati giovedì 2 marzo, le discussioni sulle novità per le pensioni in questi ultimi giorni sembrano tornate a concentrarsi anche sull’assegno universale.

Assegno universale di nuovo in discussione in Aula e fuori

Le discussioni sull’introduzione dell’assegno universale tornano, a quanto pare, in Aula ma non solo: riparte infatti a Palazzo Madama la discussione sulle misure di contrasto all'indigenza, per cui sarebbero state stanziate risorse pari a 1,6 miliardi di euro che dal 2018, a regime, dovrebbero salire a 1,8 miliardi di euro, e che tra i diversi provvedimenti prevede anche una sorta di anticipo dell'assegno universale per chi non lavora e non può nemmeno ancora andare in pensione, del valore di circa 350-400 euro e che dovrebbe essere destinato, secondo le stime, entro la fine di quest’anno a ben 400mila famiglie italiane indigenti. Le discussioni in Aula riguardano le tre deleghe sull’assegno universale contenuto nel pacchetto di misure messo a punto per contrastare l’indigenza, che interessano: introduzione dell’assegno universale; riordino delle prestazioni assistenziali; rafforzamento del coordinamento delle misure in relazione alle prestazioni dei servizi sociali.

Ma l’assegno universale, negli ultimi giorni, è tornato protagonista anche degli annunci di diversi esponenti politici, dall’ex premier al leader di Forza Italia che, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbero tornati a concentrarsi particolarmente su misure a sostegno della fascia di popolazione considerata più debole e indigente. E, inaspettatamente, sembra esserci una convergenza su questa forma di assegno universale che, ricordiamo, la stessa comunità di invita ad introdurre. Solo qualche giorno fa, proprio la Comunità ha firmato una risoluzione per l’assegno universale in tutti i Paesi comunitari, visto che si tratta di una misura di aiuto sociale già in vigore in quasi tutti questi stessi Paese, ad esclusione di Grecia e Italia.

Nuovi annunci di introduzione di assegno universale e convergenza tra le parti

Dopo gli esponenti del M5S che da sempre spingono per l’introduzione di un assegno universale per tutti coloro che in tarda età restano senza occupazione e senza pensione, fiore all’occhiello del programma dei pentastellati, che in questi giorni sono tornati a rilanciare su necessaria introduzione dell'assegno universale insieme all'introduzione del salario minimo orario, le ultime notizie riportano l’annuncio di qualche giorno fa da parte dell'ex segretario del centrosinistra di un piano di rivoluzione del sistema assistenziale e di introduzione di un assegno universale inedito, legato,però, ad una attività di ricerca di nuovo impiego. Questo assegno universale, dunque, sarebbe basato sull'impegno a cercare una nuova occupazione e la novità di questo assegno universale è la convergenza sulla misura con il centrodestra.

Anche il leader di Forza Italia, infatti, secondo le ultime e ultimissime notizie, avrebbe detto di voler improntare il suo schieramento politico come una forza della protezione sociale, ripartendo dalla misura annunciata dallo stesso ex premier. E se così effettivamente fosse si potrebbe completare il quadro di interventi di revisione pensionistica istituendo un assegno universale che dovrebbe essere accompagnato da novità per le pensioni ulteriori e più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41, come del resto annunciato con l’avvio di un secondo momento di anali di novità per le pensioni più profonde. E questi cambiamenti permetterebbero di sbloccare la drammatica situazione occupazionale nel nostro Paese, favorendo un ricambio generale a lavoro e sostenendo chi si ritrova in forti difficoltà economiche.