Pensioni ultime notizie Ape Social, Ape Volontaria, Quota 41 modifiche requisiti, categorie, calcolo e quando in vigore

Al via dal primo maggio le ultime novità per le pensioni, modifiche richieste ancora in ballo e cosa aspettarsi dai prossimi decreti attuativi

I tempi stringono e ormai a giorni dovrebbero arrivare i decreti attuativi relativi alle ultime novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41:il loro arrivo sarebbe previsto per giovedì, dopo la riunione in programma domani, mercoledì, tra esecutivo e forze sociali che dovrebbe definire gli ultimi cambiamenti e dettagli. Ma probabilmente sarà solo una riunione simbolica che difficilmente si concluderà con ulteriori modifiche alle novità per le pensioni così come modulate e secondo le ultime notizie è anche possibile che gli stessi decreti attuativi slittino perché c’è il rischio che vengano presentati incompleti. Tuttavia, stando sempre alle ultime notizie, ci sarebbe in ballo anche l’ipotesi di presentazione dei decreti attuativi giovedì 2 senza alcuni dettagli che potrebbero arrivare successivamente con circolari esecutive o atti ufficiali dei tecnici, ma sempre entro maggio. Dal primo maggio, infatti, secondo quanto stabilito, ape e quota 41 saranno in vigore e sarà possibile iniziare ad inoltrare relativa domanda all’Istituto di Previdenza.

Decreti attuativi e dettagli in essi definiti

I decreti ufficiali, come da tempo ormai si dice, dovrebbero interessare:

tassi di interesse da calcolare sulla mini pensione da restituire agli istituti finanziari; condizioni delle polizze assicurative; criteri per un’eventuale priorità di accesso ad ape e quota 41, in base alle risorse disponibili.

Ma non tutti questi dettagli saranno forse riportati nei decreti attesi per giovedì, a partire proprio da quei tassi di interesse, fondamentali per capire se l’uscita prima l’ape sia davvero conveniente. Secondo le ultime notizie, la rata di rimborso mensile dell’ape dovrebbe prevedere una penalità compresa tra un 4,5% e un 4,7% e un premio assicurativo del 29% ma si tratta di dettagli finora decisamente ipotetici, ancora in attesa di conferme e ufficialità.

Modifiche richieste a requisiti per accesso ad ape e quota 41

Dalla riunione di domani tra esecutivo e forze sociali e dai decreti attuativi, sia che vengano presentati giovedì, sia che slittino alla metà del mese di marzo, si capirà quali altre modifiche è probabile che vengano applicate a requisiti e categorie, anche se, stando alle ultime notizie, sembra piuttosto difficile che vengano definite al momento ed è possibile che non vengano attuate subito ma rimandate ad un ennesimo confronto. Le modifiche più probabili di cambiamento dovrebbero riguardare i requisiti richiesti agli invalidi per l’accesso ad ape social e quota 41.

Le modifiche, stando alle ultime discussioni, dovrebbero riguardare in particolare:

eventuale estensione delle categorie di persone che potranno beneficiare di ape e quota 41; novità per la categoria dei lavoratori edili; riduzione della percentuale di invalidità dal 57% al 60% per l’accesso ad ape social e quota 41.